Foggia – Ascoli 3-0: shiacciante vittoria dei rossoneri

Cronaca di Foggia – Ascoli. 3-0 il risultato finale. Reti di Deli, Mazzeo e Loiacono

FOGGIA – Termina con il risultato di 3-0 l’anticipo della 35esima giornata di Serie B tra Foggia ed Ascoli. Match dominato dagli uomini di Stroppa fin dai primi minuti, che si confermano in un ottimo periodo di forma. La sblocca al 24esimo Deli, venti minuti più tardi raddoppia Mazzeo con il suo quindicesimo centro stagionale. Nella ripresa parte bene l’Ascoli ma capitola definitivamente dopo appena dieci minuti con l’espulsione di Agazzi e il rigore per il Foggia, parato dal subentrante Lanni. Il tris, però, arriva pochi minuti più tardi con il primo gol in campionato di Loiocano che mette il sigillo sul match.

Cronaca minuto per minuto

La presentazione della partita

FOGGIA – Oggi alle ore 19 si giocherà Foggia – Ascoli, incontro valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte ci sono i pugliesi che sono in buon periodo di forma e nell’ultimo turno hanno demolito la Cremonese, fuori casa, con un perentorio 4-0. In classifica la squadra di Stroppa è all’undicesimo posto con 46, quattro in meno del Cittadella ottavo. Dall’altra parte i marchigiani che, con l’arrivo di Cosmi, hanno cambiato marcia e nell’ultimo turno è arrivato l’importante successo casalingo ai danni del Carpi. In classifica i marchigiani hanno agganciato l’Entella al quartultimo posto con 36 punti.

QUI FOGGIA – Stroppa deve rinunciare allo squalificato Agnelli, per il resto dovrebbe essere confermata la solita formazione con Guarna tra i pali, pacchetto arretrato composto da Tonucci, Camporese e Martinelli. A centrocampo Agazzi in cabina di regia con Gerbo e Deli mezze ali mentre sulle corsie esterne Greco e Kragl. In attacco il tandem offensivo composto da Mazzeo e Nicastro.

QUI ASCOLI – Cosmi dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare, dunque 3-5-2 con Agazzi in porta, terzetto difensivo formato da Padella, Mengoni e Gigliotti. A centrocampo Addae in cabina di regia con Buzzegoli e Martinho mezze ali mentre sulle corsie esterne Mogos e Pinto. In attacco Varela a supporto di Monachello.

Le probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Guarna; Tonucci, Camporese, Martinelli; Kragl, Gerbo, Agazzi, Deli, Greco; Nicastro, Mazzeo. Allenatore: Stroppa

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; Padella, Mengoni, Gigliotti; Mogos, Buzzegoli, Addae, Martinho, Pinto; Varela, Monachello. Allenatore: Cosmi

Arbitro: Forneau

Guardalinee: Cecconi e Lanotte

Quarto uomo: De Santis

Stadio: Pino Zaccheria