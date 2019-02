Le formazioni ufficiali di Foggia – Benevento: incontro valevole per la venticinquesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

FOGGIA- Tra poco faranno il loro ingresso in campo Foggia e Benevento nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre con il Foggia che affiderà le sortite offensive a Chiaretti e Iemmello. Di contro il Benevento potrà contare sul tandem offensivo formato da Insigne e Coda

Foggia – Benevento, le formazioni ufficiali

Foggia (3-5-2): Leali; Ingrosso, Billong, Ranieri; Ngawa, Gerbo, Busellato, Deli, Kragl; Chiaretti, Iemmello. A disposizione: Agnelli, Boldor, Cicerelli, Galano, Greco, Loiacono, Marcucci, Martinelli, Matarese, Mazzeo, Noppert, Zambelli. allenatore: Padalino

Benevento(3-5-2): Montipo’; Tuia, Costa, Caldirola; Maggio, Bandinelli, Crisetig, Bonaiuto, Improta; Insigne, Coda. A disposizione: Armenteros, Asencio, Del Pinto, Gori, Gyamfi, Letizia, Ricci, Tello, Viola, Volta, Zagaro allenatore: Bucchi