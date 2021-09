Foggia – Juve Stabia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Foggia – Juve Stabia del 26 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 5° giornata del Girone C di Serie C 2021/2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI FOGGIA – Zeman potrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 4-3-3 con Alastra in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Gallo-Rocca e ai lati da Martino e Nicoletti. A centrocampo Rocca, Girasole e Petermann. Tridente offensivo composto da Di Grazia, Ferrante e Curcio.

QUI JUVE STABIA – Novellino dovrebbe scendere in campo la squadra con il modulo 4-3-3 con Sarri tra i pali e retroguardia formata al centro da Caldore e Tonucci e sulle fasce da Donati e Rizzo. A centrocampo Schiavi e Davì. Sulla trequarti Bentivegna, Stoppa e Panico, di supporto all’unica punta Bentivegna.

Le probabili formazioni di Foggia – Juve Stabia

FOGGIA (4-3-3): Alastra, Nicoletti, Gallo, Rocca, Martino, Girasole, Petermann, Rocca, Di Grazia, Ferrante, Curcio. Allenatore: Zeman

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Davì, Altobelli; Bentivegna, Schiavi, Panico; Della Pietra. Allenatore: Walter Novellino

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Foggia – Juve Stabia verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.