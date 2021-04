Foggia – Monopoli: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Foggia – Monopoli di Mercoledì 21 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34° giornata del Girone C di Serie C

FOGGIA – Mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 15, si gioca Foggia . Monopoli, gara valida per la 36° giornata del girone C di Serie C. Il Foggia viene dalla sconfitta esterna per 0-1 contro la Paganese e in classifica é ottava con 47 punti; ha inanellato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 3 gol e subendone altrettanti. Il bilancio del Monopoli é di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitta nelle ultime cinque; ha realizzato 6 reti e ne ha subito 5: viene dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Potenza ed é dodicesimo a quota 40. Nella gara di andata il Foggia ha avuto la meglio con il risultato di 2-3. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Foggia – Monopoli e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara

La cronaca minuto per minuto e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Foggia – Monopoli, valido per la 34° giornata del girone C di Serie C, non verrà trasmessa in diretta televisiva o streaming.

Le probabili formazioni di Foggia – Monopoli

Marchionni dovrebbe optare invece per il tradizionale 3-5-2 con Fumagalli in porta, in difesa Galeotafiore, Gavazzi e Germinio. In cabina di regia Rocca, con Salvi Garofalo; ai lati Kalombo e Di Jenno. In attacco Curcio e D’Andrea. Il Monopoli dovrebbe scendere in campo i suoi con un 3-4-1-2 con Menegatti tra i pali, pacchetto difensivo con Nicoletti, Giosa e Riggio. In cabina di regia Piccinini tra Paolucci e Vassallo, sugli esterni Tazzer e Zambataro. In attacco Starita e Soleri.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Salvi, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, D’Andrea

MONOPOLI (3-4-2-1): Menegatti; Nicoletti, Giosa, Riggio; Tazzer, Paolucci, Piccinini, Vassallo, Zambataro; Starita, Soleri. Allenatore: Scienza.