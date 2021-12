La partita Foggia – Monterosi Tuscia di Mercoledì 22 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone C

FOGGIA – Mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 14:30 verrà disputata Foggia – Monterosi Tuscia, gara valida per la giornata 20 del campionato Serie C – Girone C . Ricordiamo che nell’ultima gara giocata 28 agosto 2021 la stessa era finita con il risultato di 0-0. Palcoscenico di questo incontro sarà lo Stadio Pino Zaccheria mentre la direzione sarà affidata all’arbitro Luca Cherchi di Carbonia. Sarà coadiuvato da Simone Biffi di Treviglio e Giuseppe Lipari di Brescia; quarto ufficiale Enrico Eremitaggio di Ancona.

Cronaca della partita

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, al via il match. Appena 1 minuto e ci prova Adamo da fuori area ma sfera sopra la traversa. Al 6′ punizione dalla sinistra di Curcio verso il primo palo dove Alia allontana di pugni quindi viene segnalata una posizione di offside. Palla in area di Ferrante per Garattoni ma la sua conclusione da posizione defilata termina a lato al 9′. Tentativo di Curcio in verticale per Ferrante, intercetta la difesa. Gara giocata a viso aperto fin da questi primi minuti di gioco. Lancio in area per Ferrante al 16′ ma viene tradito da un rimbalzo e difesa rapida nel ripiegare. Al 17′ cross di Garattoni dalla destra deviato da un difensore e sfera che dopo un rimbalzo strano per poco non mette in difficoltà Alia sul primo palo. Al 22′ verticalizzazione in area per Adamo che aggira Volpe molto bravo in un secondo momento e impedirgli al conclusione a rete. Al 27′ ci prova Petermann dai 25 metri dopo un rimbalzo con il mancino ma è piuttosto centrale e viene bloccato agevolmente da Alia. Al 35′ lancio dalle retrovie in area per Ferrante che si aggiusta il pallone con il braccio e gioco fermo, punizione per la difesa.

Al momento si è difeso con ordine il Monterosi, poche occasioni concesse per lo più dalla distanza. Al 36′ Tonetto è il primo giocatore a finire tra gli ammoniti. Su errore di Parlati sulla trequarti non ci pensa due volte Curcio che al 37′ conclude dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta. Problemi per Garattoni al 40′, staff medico in campo per verificare le condizioni del giocatore. Il giocatore qualche istante più tardi si deve arrendere e Zeman è costretto al primo cambio con Nicoletti che gli subentra al minuto 43. Al 45′ conclusione di Di Paolantonio dal limite fuori misura al termine di un bel fraseggio degli ospiti. Passa un minuto e questa volta Di Paolantonio lascia partire del limite un destro molto insidioso indirizzato sotto l’incrocio dei pali alla destra di Volpe, bravo a deviare sul fondo e sul corner successivo colpo di testa sotto misura di Tartaglia e palla di poco sul fondo. Dopo due minuti di recupero si conclude sullo 0-0 un buon primo tempo con gli ospiti che hanno avuto nel finale le occasioni più pericolose.

SECONDO TEMPO

Si riparte con il secondo tempo. Primo squillo per gli ospiti al terzo con il mancino dal limite in posizione centrale di Adamo, blocca a terra Volpe. La risposta due minuti più tardi del Foggia con Sciacca ma senza problemi può intervenire Alia. Fuori Gallo per Rocca mentre Merkaj prende il posto di Tuzzo al 12′ minuto. Vantaggio del Monterosi al 15′: su cross basso dal fondo di Verde in area, libero a centro area Emanuele Adamo che lascia partire un diagonale rasoterra molto preciso alla sinistra di Volpe. Immediata reazione del Foggia che prova a chiudere sulla propria trequarti l’avversario. Al 23′ prima Curcio quindi Garofalo si vedono murare il tentativo dall’attenta difesa. Ci prova dalla distanza con il mancino Nicoletti, tentativo velleitario con palla alta. Sul rinvio dal fondo giallo ad Alie per perdita di tempo. Polidori e Buglio al 26′ per Caon e Adamo nel Monterosi. Cross di Martino per Ferrante che prova a impattare di testa ma commette fallo su Borri che resta un pò stordito a terra, per fortuna il giocatore torna subito sul terreno di gioco dopo le cure mediche del caso. Mancino insidioso dal limite in posizione centrale di Parlati, reattivo con i pugni Volpe. Al 37′ viene ammonito un nervoso Ferrante che non ha accettato una decisione dell’arbitro di fallo in attacco. Dopo una buona reazione dei satanelli gli ospiti sembrano aver preso le contromisure per cautelarsi in difesa. Fuori Curcio per Vigolo e Garofalo per Rizzo Pinna al 39′. Al 41′ sponda in area di Ferrante per Merkaj ma alza la bandierina il guardalinee, c’è l’offside. Al 90′ arriva il pareggio del Foggia: su palla morbida in area di Petermann un tocco sul secondo palo involontario in area di un difensore a trasformarsi in assist per Rizzo Pinna appostato al posto giusto nel momento giusto e zampata da due passi rasoterra che si infila alla sinistra di Alia. Tre minuti di recupero. Al 46′ rosso a Petermann che affonda un tackle su Tonetto a centrocampo e Foggia in 10 per questi minuti finali. Il gioco non riprende subito perchè lo stesso giocatore foggiano ha avuto la peggio ed è dovuto uscire in barella. Parlati in area per Verde ma ottimo intervento della difesa a evitare guai peggiori. Quindi è Nicoletti molto bravo di testa ad anticipare l’avversario regalando però un angolo. Momenti di pressione per i rossoneri che dopo aver conquistato il pari sta resistendo nei minuti finali in 10. Extra recupero con Parlati che lascia il posto a Buono.

Tabellino minuto per minuto

FOGGIA: Curcio A. (dal 39' st Vigolo V.), Di Pasquale D., Ferrante A., Gallo A. (dal 12' st Rocca M.), Garattoni A. (dal 43' pt Nicoletti M.), Garofalo V. (dal 40' st Rizzo Pinna A.), Martino P., Petermann D., Sciacca G., Tuzzo F. (dal 12' st Merkaj O.), Volpe G. (Portiere). A disposizione: Dalmasso J. D. (Portiere), Di Jenno R., Maselli S., Merkaj O., Nicoletti M., Rizzo Pinna A., Rocca M., Vigolo V.



MONTEROSI TUSCIA: Adamo E. (dal 27' st Polidori A.), Alia M. (Portiere), Borri L., Cancellieri D., Caon G. (dal 27' st Buglio D.), Di Paolantonio A., Mbende E., Parlati S., Tartaglia A., Tonetto M., Verde F.. A disposizione: Buglio D., Buono D., Feudo F., Marciano G. (Portiere), Nasini N., Polidori A., Polito V., Rocchi G., Tripoli C.



Reti: al 45' st Rizzo Pinna A. (Foggia) al 15' st Adamo E. (Monterosi Tuscia).



Ammonizioni: al 37' st Ferrante A. (Foggia) al 37' pt Tonetto M. (Monterosi Tuscia).



Espulsioni: al 45' st Petermann D. (Foggia).

Formazioni ufficiali

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Martino; Garofalo, Peterman, Gallo; Tuzzo, Ferrante, Curcio. A disposizione: Domingo, Nicoletti, Rizzo Pinna, Rocca, Merkaj, Maselli, Vigolo, Di Jenno. Allenatore: Zeman

MONTEROSI: Alia, Cancellieri, Borri, Verde, Tartaglia, Adamo, Parlati, Tonetto, Mbende, Di Paolantonio, Caon. A disposizione: Marcianò, Buono, Polito, Polidori, Tripoli, Nasini, Buglio, Feudo. Allenatore: Menichini

Convocati del Foggia

Portieri: Volpe, Dalmasso

Difensori: Garattoni, Nicoletti, Di Pasquale, Sciacca, Di Jenno, Martino

Centrocampisti: Gallo, Rizzo Pinna, Rocca, Maselli, Garofalo, Petermann

Attaccanti: Ferrante, Curcio, Merkaj, Vigolo, Tuzzo

Zeman alla vigilia

Il tecnico del Foggia in conferenza stampa è ripartito dall’analisi dell’ultima gara raddrizzata nel finale ad Avellino. Buon corsa grazie a una buona condizione fisica che non sorprende Zeman che ha elogiato Merkaj autore di una prova convincente. Quindi parlando del Monterosi ha sottolineato come sarà un impegno non facile mentre per la sosta ha detto che ci saranno apposite sedute di richiamo fisico.

Un positivo nel gruppo squadra rossonera

Il Calcio Foggia 1920 comunica in una nota che un componente del gruppo squadra è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati. Il Club ha immediatamente applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia.

Convocati Monterosi Tuscia FC

Alia, Cancellieri, Buono, Borri, Polito, Polidori, Tripoli, Verde, Targaglia, Adamo, Parlati, Nasini, Tonetto, Marcianò, Rocchi, Feudo, Mbende, Di Paolantonio, Buglio. Caon.

Presentazione della partita

Pronostico a favore della Foggia con i bookmakers che quotano questo successo a 1.55, pareggio a 3.55 e sconfitta a 6.50. Nelle ultime cinque uscite la Foggia ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte realizzando 9 e subendone 7 . La Monterosi Tuscia invece ha ottenuto 1 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitte siglando 5 reti e subendone 5 .t I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone dalle ore 14:30. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Se andiamo a vedere la classifica di Serie C – Girone C attualmente é in testa la Bari con 41, seguita dalla squadra Monopoli con 34 e Turris – Palermo con 33.

Biglietti della partita

Sul sito del Foggia sono disponibili le informazioni sui prezzi dei tagliandi per seguire la sfida di campionato. I prezzi sono riportati qui di seguito e non includono il diritto di prevendita.

TRIBUNA V. NOCERA CENTRALISSIMA € 50,00

TRIBUNA V. NOCERA SUPERIORE CENTRALE € 35,00

TRIBUNA V. NOCERA SUPERIORE LATERALE € 30,00

TRIBUNA V. NOCERA INFERIORE € 26,00

TRIBUNA EST (GRADINATA) € 18,00

CURVA NORD FRANCO MANCINI € 10,00

CURVA SUD PIERO LA SALANDRA € 10,00

CURVA NORD SETTORE OSPITI € 10,00

I tagliandi riservati ai tifosi della squadra ospite potranno essere acquistati solo da residenti nella provincia di Viterbo. I residenti nella provincia di Viterbo non possono acquistare tagliandi nei settori riservati ai tifosi locali. La vendita per il settore ospiti si chiuderà alle 19:00 di martedì 21 dicembre.

Gli spettatori che acquisteranno i tagliandi per assistere alla gara dovranno seguire le seguenti disposizioni:

Munirsi di documento di riconoscimento (in corso di validità) e di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) da mostrare al personale preposto al controllo;

obbligo di misurazione della temperatura corporea all’accesso da parte del personale preposto;

rispettare categoricamente i posti assegnati sul biglietto per garantire il distanziamento di un metro tra uno spettatore e l’altro;

obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’evento ed evitare qualsiasi tipo di assembramento.

I cancelli verranno aperti alle ore 12:30, si raccomanda ai tifosi di recarsi allo stadio con largo anticipo per evitare assembramenti e di mantenere sempre la distanza di sicurezza in caso di fila all’ingresso.

COME ACQUISTARE I TAGLIANDI

I tagliandi per assistere al match possono essere acquistati:

collegandosi sul circuito www.vivaticket.com, official supplierdel Calcio Foggia 1920

in uno dei punti vendita Viva Ticket ( https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv )

allo Store del Calcio Foggia in Via Zara 87 presso ‘Mercati di Città-La Prima’

Le vendite allo store (no botteghini) rispetteranno il seguente orario:

MARTEDI’ 21 dicembre 10:00 ÷ 13:00 17:00 ÷ 20:00

MERCOLEDI’ 22 dicembre 10:00 ÷ 13:00

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Foggia – Monterosi Tuscia , valevole per la giornata 20 del campionato Serie C – Girone C , sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.