Foggia – Taranto: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Foggia-Taranto di sabato 6 gennaio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventesima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024

FOGGIA – Sabato 6 gennaio allo stadio Pino Zaccheria andrà in scena Foggia–Taranto, gara valevole per la ventesima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 16:15. Da una parte, la formazione di Tommaso Coletti reduce da una vittoria ai danni del fanalino di coda Monterosi (2-1) che mancava da quattro partite.

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Ezio Capuano che vengono da quattro risultati utili consecutivi, ben tre vittorie e un pareggio. Scontro affascinante allo ‘Zaccheria’ tra due squadre dal grande blasone: il Taranto è quinto a quota 33 con dieci vittorie, tre pareggi e sei sconfitte mentre il Foggia condivide l’ultimo piazzamento in zona play-off assieme al Catania con 25 punti frutto di sei successi, sette pareggi e sei ko.

Gli ultimi precedenti tra le due squadre in Puglia sorridono ai rossoneri con sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta risalente al 2011. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine di Battipaglia e Giorgio Ravera di Lodi. Quarto Ufficiale: Lucio Felice Angelillo di Nola.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FOGGIA-TARANTO]

FOGGIA:. A disposizione:



TARANTO:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Taranto

Portieri: Vannucchi, Loliva, Costantino

Difensori: Antonini, Riggio, Enrici, Luciani, Hysaj

Centrocampisti: Mastromonaco, Kondaj, Ferrara, Calvano, Zonta, Papaserio, Fiorani, Romano, Panico

Attaccanti: Bifulco, Kanoute, Capone, Orlando, Fabbro

Presentazione del match

QUI FOGGIA – In porta Nobile con Salines, Carillo e Rizzo a comporre la linea difensiva. Sugli esterni Vezzoni a sinistra e Garattoni a destra con Marino e Martini in mezzo al campo. Schenetti sulla trequarti supporterà il duo composto da Peralta e Tonin.

QUI TARANTO – A difesa di Vannucchi ci saranno Riggio, Antonini Lui e Luciani. Sugli esterni Ferrara e Mastromonaco mentre in mezzo al campo troveranno posto Fiorani e Romano. In avanti spazio al tridente offensivo Bifulco-Fabbro-Kanoute.

Le probabili formazioni di Foggia-Taranto

FOGGIA (3-4-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Rizzo; Garattoni, Marino, Martini, Vezzoni; Schenetti; Peralta, Tonin. Allenatore: Tommaso Coletti.

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Antonini Lui, Riggio; Mastromonaco, Fiorani, Romano, Ferrara; Kanoute, Fabbro, Bifulco. Allenatore: Ezio Capuano

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.