Foggia – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Foggia – Venezia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

FOGGIA – Lunedì 3 dicembre alle ore 21 andrà in scena Foggia – Venezia, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione pugliese che, nell’ultimo turno, ha pareggiato in casa dello Spezia ed in classifica occupa la penultima posizione con 8 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i veneti che sono reduci dall’importante vittoria casalinga ai danni del Brescia ed in classifica occupano la tredicesima posizione con 13 punti.

QUI FOGGIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Bizzarri in porta, pacchetto arretrato composto da Rubin, Martinelli e Ranieri. A centrocampo Carraro in cabina di regia con Chiaretti e Rizzo mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Gerbo e Busellato. In attacco tandem offensivo composto da Galano e Mazzeo.

QUI VENEZIA – Zenga dovrebbe schierare i suoi col 4-3-3 con Vicario in porta, pacchetto difensivo composto da Zampano e Garofalo sulle fasce mentre nel mezzo Modolo e Domizzi. A centrocampo Bentivoglio in cabina di regia con Suciu e Segre mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Citro, Litteri e Di Mariano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Foggia – Venezia, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Foggia – Venezia

FOGGIA (3-5-2): Bizzarri; Rubin, Martinelli, Ranieri; Carraro, Gerbo, Chiaretti, Rizzo, Busellato; Galano, Mazzeo. Allenatore: Grassadonia.

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, Domizzi, Garofalo; Suciu, Bentivoglio, Segre; Citro, Litteri, Di Mariano. Allenatore: Zenga.