Foggia – Viterbese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Foggia – Viterbese di sabato 4 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 30° giornata del Girone C di Serie C 2022-2023

FOGGIA – Sabato 4 marzo allo stadio Pino Zaccheria andrà in scena Foggia–Viterbese, gara valida per la trentesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 14:30. Da una parte, la formazione di Bruno Somma reduce dal settimo risultato utile consecutivo (cinque successi e due pareggi). Dall’altro lato invece, gli uomini di Giovanni Lopez che vengono da tre vittorie e un pareggio. A sfidarsi due squadre comunque in salute: i satanelli quarti a quota 46 a -2 dal Pescara terzo e i gialloblù penultimi a 25 punti con un distacco dalla zona salvezza di nove punti. Tra le mura amiche il Foggia non perde dal sette gennaio contro il Picerno (2-3) mentre in trasferta la Viterbese ha ottenuto cinque punti in dieci gare frutto di sette ko, due pareggi e un successo. Obiettivo terzo posto in casa Foggia mentre la Viterbese va a caccia di punti per proseguire la cavalcata verso la salvezza. A dirigere l’incontro sarà Domenico Mirabella della sezione di Napoli coadiuvato dagli assistenti Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Simone Pistarelli di Fermo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FOGGIA – VITERBESE]

FOGGIA:. A disposizione:



VITERBESE:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Foggia

PORTIERI: Nobile, Thiam, Pirrò.

DIFENSORI: Rizzo, Kontek, Di Pasquale, Leo, Markic, Rutjens.

CENTROCAMPISTI: Garattoni, Agnelli, Vacca, Petermann, Frigerio, Bjarkason, Di Noia, Costa, Odjer.

ATTACCANTI: Schenetti, Ogunseye, Peralta, Beretta, Iacoponi, Battimelli, Capogna.

I convocati della Viterbese

Bisogno, Dekic, Rabiu, Mungo, Nesta, Riggio, Marotta, Ricci, D’Uffizi, Ingegneri, Polidori, Marenco, Devetak, Megelaitis, Mbaye, Jallow, Barillà, Mastropietro, Monteagudo, Montaperto, Pavlev, Lazzari

Presentazione del match

QUI FOGGIA – Rutjens, Di Pasquale e Rizzo a comporre la linea difensiva davanti a Thiam. Sulle corsie laterali Garattoni a destra e Costa a sinistra mentre in mezzo al campo Di Noia, Petermann e Frigerio.

QUI VITERBESE – A difesa di Bisogno ci saranno Riggi, Ricci e Monteagudo. Sugli esterni Pavlev e Devetak mentre in mezzo al campo Barillà, Megelaitis e Mungo. In avanti il tandem offensivo composto da Marotta e Jallow.

Le probabili formazioni di Foggia-Viterbese

FOGGIA (3-5-2): Thiam; Rutjens, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Di Noia, Petermann, Frigerio, Costa; Peralta, Ogunseye. Allenatore: Mario Somma.

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Mungo, Barillà, Megelaitis, Devetak; Marotta, Jallow. Allenatore: Giovanni Lopez.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari. Visibile anche per coloro che sono abbonati al servizio DAZN grazie ad una partnership, oppure sul portale OneFootball in modalità pay per view.