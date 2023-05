Fonzies rinnova la partnership con la FIGC e diventa partner FIPAV

Fonzies sarà Official Partner delle Nazionali di calcio per il quadriennio 2023-2026 e di pallavolo per il biennio 2023-2024

MILANO – Fonzies, iconico brand del gruppo Mondelēz International, rinforza il supporto al mondo dello sport rinnovando la partnership con FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio e annunciando la nuova collaborazione con FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo.

Fonzies, come le Nazionali, unisce le persone e le generazioni all’insegna del divertimento: proprio per questo, l’iconico croccantino di mais al formaggio si conferma Official Partner delle Nazionali maschili e femminili di calcio per il quadriennio 2023-2026 e consolida la sua presenza nel mondo dello sport schierandosi al fianco di Azzurri e Azzurre di pallavolo per il biennio 2023-2024.

“Fonzies è lo snack del divertimento e del godimento e cosa c’è di più divertente che tifare le Nazionali durante le competizioni, in compagnia delle persone alle quali si vuole bene? Tutti amano tifare Italia, godendosi lo spettacolo e gustando i nostri irresistibili Fonzies da soli o in compagnia. Siamo orgogliosi di continuare ad accompagnare gli Azzurri, le Azzurre e i tifosi italiani nei prossimi eventi internazionali di calcio e pallavolo.” – ha dichiarato Francesco Uguccioni, Brand Manager Chips – “Proprio come le Nazionali, infatti, Fonzies mette d’accordo tutti, unendo le persone e le generazioni! In virtù dei valori che ci accomunano al mondo dello sport e delle Nazionali, vogliamo indossare la maglia azzurra non solo da sponsor, ma da veri e propri partner, con un piano integrato di comunicazione… da leccarsi le dita!”.

Le partnership verranno valorizzate in un ricco piano di comunicazione con il quale il brand accompagnerà i tifosi italiani nei prossimi anni. L’inconfondibile confezione gialla con la fiamma rossa di Fonzies, per l’occasione, riporterà i loghi di FIGC e FIPAV; il brand scenderà in campo con gli Azzurri e le Azzurre di calcio e pallavolo con uno spot dedicato che rinforza ulteriormente il legame con il mondo dello sport. Il tutto sarà amplificato da contenuti social e digital coinvolgenti che vedranno Fonzies e le Nazionali protagonisti.

Nel 2023 il brand accompagnerà le Nazionali Azzurre in occasione delle partite di qualificazione e delle fasi finali delle principali competizioni internazionali con progetti speciali dedicati e un sostegno in pieno stile Fonzies.

Ma l’Italia non è solo calcio!

A partire da quest’anno, infatti, Fonzies scende anche nel campo da pallavolo – il secondo sport più seguito in Italia. In occasione degli Europei 2023 che si terranno nel nostro Paese, il brand sarà al fianco della FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo per supportare Azzurri e Azzurre, accompagnando i tifosi in questo imperdibile evento sportivo fuori e dentro i palazzetti.

Fonzies, però, non si ferma qui… il brand sarà anche Title Sponsor del Campionato Italiano di Beach Volley, colorando le spiagge italiane di giallo e rosso nell’estate 2023.

Per Fonzies il 2023 rappresenta solo il primo capitolo di queste partnership: il brand sta già lavorando al piano per i prossimi anni per continuare a garantire il proprio supporto alle Nazionali in occasione delle future competizioni.

Queste partnership confermano l’impegno di Fonzies a promuovere i valori sportivi di passione, impegno e divertimento e posizionano il marchio come il partner d’eccellenza nel mondo dello sport Nazionale.

