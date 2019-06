Europei under 21, Francia - Croazia: francesi dati nettamente favoriti

Europei under 21, Francia – Croazia: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma venerdì 21 giugno dalle ore 21. Per i bookmakers nettamente favoriti i francesi

Venerdì 21 giugno alle ore 21, a Serravalle (San Marino), va in scena Francia – Croazia, incontro valevole per la seconda giornata del gruppo C degli Europei Under 21. Nella partita di esordio i francesi hanno battuto l’Inghilterra mentre i croati hanno perso 4-1 dalla Romania.

Francia U21 – Croazia U21: per i bookmakers nettamente favoriti i francesi

I bookmakers danno favoriti i portoghesi. Il segno 1 è quotato da 1,40 a 1,43. Il segno X è offerto in media a 4,55 mentre il segno 2 è dato mediamente a 7,50.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,07 a 1,08, l’X/2 è dato da 2,77 a 2,85, l’1/2 in media a 1,18.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato da 2,05 a 2,17, l’Over 2,5 da 1,61 a 1,65. Credono però che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,87 a 1,92 a 1,95, il goal da 1,75 a 1,82.

Il risultato più esatto potrebbe essere il 2-0 (dato da 6,25 a 6,70) seguito dall’1-0 (da 6,50 a 7,20) e dal 2-1 (da 7,50 a 8,10)

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,45 a 4,70.