Abbonamenti Milan 2019 – 2020: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei rossoneri per il Campionato 2019/2020. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

MILANO – Prenderà il via giovedì 20 giugno mattina la campagna abbonamenti 2019/2020. Sul sito ufficiale del club rossonero sono pubblicati i prezzi e le modalità di sottoscrizione, che, in sintesi, sottoriportiamo.

La vendita degli abbonamenti si articola in tre fasi, caratterizzate da

Abbonamenti Serie A 2019 2020: quanto costano

Dal 20 fino al 30 sarà attiva la fase di prelazione ordinaria per gli abbonati della scorsa stagione che vorranno sia riconfermare il proprio posto allo stadio sia scegliere un posto differente tra quelli disponibili oppure per coloro che vorranno contrarre un abbonamento nuovo. Dal 1 al 31 luglio verranno messi in vendita tutti i posti non confermati dai vecchi abbonati. La vendita libera degli abbonamenti, infine, partirà il 1 agosto e si protrarrà fino a data da destinarsi.

Tribuna Family è l’abbonamento famiglia nei settori dal 143 al 148. Per ogni abbonamento a prezzo intero è possibile, in questi settori, acquistare abbonamenti a prezzo ridotto, con tariffe variabili per Under5 o Under16, abbinati a uno o più abbonamenti interi. L’abbonamento dell’adulto sarà cedibile, mentre gli abbonamenti dei ragazzi non potranno essere oggetto di cambio nominativo. Acquisto non disponibile online, ma solo presso i punti vendita fisici.

L’Under 25 è pensato per tutti i giovani tifosi da 17 ai 25 anni che potranno sottoscrivere un abbonamento al Primo Anello Blu (265€) o al Primo Arancio Laterale (335€).

Per chi è nato prima del 1 gennaio 1954 é prevista la possibilità di accomodarsi nei settori più confortevoli del Primo Anello Arancio dello stadio a prezzi estremamente convenienti, che rimangono invariati in tutte le fasi di vendita.

Prezzi Serie A 2019/2020

La tabella prezzi è la seguente:

1 ANELLO

TRIBUNA D’ONORE ROSSA (G) 2.400; € 2.500; € da definire

POLTRONCINE ROSSE CENTRALI 2.100€; 2.150 €; da definire

POLTRONCINE ROSSE 1.650 €; 1.800 €; da definire

POLTRONCINE ARANCIO CENTRALI (X) 1.100 €; 1.150 €; da definire

POLTRONCINE ARANCIO CENTRALI 975 €; 1.000 €; da definire

POLTRONCINE ARANCIO 775 €; 825 €; da definire

PRIMO ANELLO ARANCIO 525; € 575 €; da definire

PRIMO ANELLO ARANCIO LATERALE 395 €; 435 €; da definire

1 ANELLO BLU 335 €; 365 €; da definire

1 ANELLO VERDE 335 €; 365 €; da definire

2 ANELLO

SECONDO ANELLO ROSSO CENTRALE 460 €; 475 € ; da definire

SECONDO ANELLO ARANCIO CENTRALE 440 €; 450 €; da definire

SECONDO ANELLO BLU 229 €; 255 €; da definire

SECONDO ANELLO VERDE (18 partite) 215 €; 245 €; da definire

ABBONAMENTO FAMILY*

PRIMO ANELLO VERDE FAMILY INTERO 335 €; 335 €; da definire

PRIMO ANELLO VERDE FAMILY UNDER 16 265 € ;265 €; da definire

PRIMO ANELLO VERDE FAMILY UNDER 5 100 €; 100 €; da definire

ABBONAMENTI UNDER 25*

PRIMO ANELLO BLU UNDER 25 265 €, 265 €; da definire

PRIMO ANELLO ARANCIO LATERALE UNDER 25 335 €; 335 €; da definire

ABBONAMENTI OVER 65*

POLTRONCINE ARANCIO OVER 65 550 €; 550 €; da definire

PRIMO ANELLO ARANCIO OVER 65 400 €; 400 €; da definire

La prima cifra è riferita alla prima fase (1-30 giugno); la seconda alla seconda (1-31 luglio); prezzi ancora da definire per la vendita libera.

Modalità di sottoscrizione

Gli abbonamenti potranno essere rinnovati/acquistati nella sezione biglietteria di acmilan.com, presso la Biglietteria di Casa Milan (tutti i giorni dalle 10 alle 18), presso tutta la rete di vendita e presso la rete di vendita (ad esclusione di Milano e Provincia).

A Casa Milan, inoltre, sarà possibile fare richiesta di finanziamo dell’abbonamento tramite Banco BPM, orari e informazioni sul nostro sito.

Possibile acquisto online sul sito Vivaticket.