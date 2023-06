Francia – Grecia 1-0: diretta live e risultato finale

La partita Francia – Grecia del 19 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quarta giornata della qualificazione agli Europei del 2024

PARIGI – Lunedì 19 giugno, alle ore 20.45, allo Stade de France di Parigi, avrà inizio Francia – Grecia, gara valida per la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. Il Gruppo B, vede in testa alla classifica i transalpini a punteggio pieno, seguiti dalla Grecia con 6 punti; a quota 3 l’Olanda mentre Irlanda e Gibilterra sono ancora a secco. La Francia, Vice Campione del Mondo in carica, ha iniziato al meglio il percorso di qualificazione rifilando un secco 4-0 all’Olanda con doppietta di Mbappé e reti di Griezmann e Upamecano. Poi ha vinto di misura contro l’Irlanda e per 0-3 contro Gibilterra. La Grecia, invece, che non ha partecipato ai Mondiali del Qatar, ha iniziato battendo per 3-0 Gibilterra e 2-1 l’Irlanda; ha una partita in meno rispetto alla Francia. L’ultimo confronto tra le due rappresentative risale al 15 novembre 2006 quando in amichevole la Francia si impose col risultato di 1-0. A dirigere il match sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz. Padroni di casa dati nettamente favoriti col segno “1” quotato mediamente 1.25.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FRANCIA – GRECIA]

FRANCIA: Dembele O., Giroud O., Nkunku C., Maignan M. (Portiere), Kounde J., Konate I., Upamecano D., Hernandez T., Camavinga E., Tchouameni A., Coman K. (dal 32' st Dembele O.), Griezmann A. (dal 41' st Nkunku C.), Mbappe K., Kolo Muani R. (dal 41' st Giroud O.). A disposizione: Areola A. (Portiere), Disasi A., Fofana W., Fofana Y., Kamara B., Pavard B., Samba B. (Portiere), Thuram M., Veretout J. Allenatore: Deschamps D..



GRECIA: Fountas T., Pavlidis V., Koulierakis K., Retsos P., Bouchalakis A., Vlachodimos O. (Portiere), Baldock G., Mavropanos K., Chatzidiakos P., Tsimikas K., Bakasetas A. (dal 26' st Retsos P.), Siopis M. (dal 21' st Fountas T.), Kourbelis D. (dal 41' st Bouchalakis A.), Masouras G. (dal 26' st Koulierakis K.), Giakoumakis G. (dal 21' st Pavlidis V.), Mantalos P.. A disposizione: Athanasiadis G. (Portiere), Giannoulis D., Limnios D., Papanikolaou G., Paschalakis A. (Portiere), Pelkas D., Rota L. Allenatore: Poyet G..



Reti: al 10' st Mbappe K. (Francia) .



Ammonizioni: al 4' st Siopis M. (Grecia), al 5' st Mavropanos K. (Grecia), al 24' st Chatzidiakos P. (Grecia), al 24' st Kourbelis D. (Grecia).

Convocati

Francia

Portieri: Alphonse Areola (West Ham) e Brice Samba (Lens)

Difensori: Axel Disasi (Monaco), Wesley Fofana (Chelsea), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcellona), Benjamin Pavard e Dayot Upamecano (Bayern Monaco),

Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

Attaccanti: Kingsley Coman (Bayern Monaco), Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte), Kylian Mbappé (Paris Saint Germain) e Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

Grecia

Portieri: Vlachodimos (Benfica), Paschalakis (Olympiakos), Athanasiadis (AEK)

Difensori: Tzavellas (AEK), Giannoulis (Norwich), Tsimikas (Liverpool), Chatzidiakos (AZ), Baldock (Sheffield Utd), Mavropanos (Stoccarda), Rota (AEK), Koulierakis (Paok), Retsos (Olympiakos)

Centrocampisti: Mantalos (AEK), Bouchalakis (Konyaspor), Siopis (Trabzonspor), Alexandropoulos (Sporting Lisbona), Kourbelis (Panathinaikos), Papanikolaou (Rakow), Bakasetas (Trabzonspor), Pelkas (Hull City), Konstantelias (Paok)

Attaccanti: Masouras (Olympiakos), Pavlidis (AZ), Limnios (Colonia), Giakoumakis (Atlanta United), Chatzigiovanis (Ankaragucu), Ioannidis (Panathinaikos), Fountas (DC United)

La presentazione del match

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Samba tra i pali e con una difesa a quattro formata da Fofana e Konaté al centro e sulle fasce da Pavard e Theo Hernandez. In mediana Tchouameni e Camavinga. Unica punta Giroud. supportata dai trequartisti Coman, Griezmann e Mbappé.

QUI GRECIA – Poyet dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3. In porta ci sarà Vlachodimos, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere formata al centro da Mavropanos e Chatzidiakos e sulle fasce da Baldock e Tsimikas. In mediana MBsaketas e Kourbelis. Unica Unica punta Pelkas;, sulla trequarti Mantalos, Masouras e Pavlidis..

Le probabili formazioni di Francia – Grecia

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Pavard, W. Fofana, Konaté, T. Hernandez; Tchouaméni, Camavinga; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Didier Deschamps

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Pavlidis, Pelkas.CT: Gustavo Poyet

Dove vederla in TV e in streaming

