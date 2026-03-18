Frosinone-Bari: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Frosinone-Bari di Mercoledì 18 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

FROSINONE -Mercoledì 18 marzo, alle ore 19, allo Stadio “Benito Stirpe”, il Frosinone ospiterà il Bari nella gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Il Frosinone torna davanti al proprio pubblico per difendere il terzo posto e continuare a inseguire la promozione diretta. La squadra di Alvini arriva dal 2-2 esterno contro il Cesena, un pareggio che ha lasciato qualche rimpianto ma che ha confermato la solidità di un gruppo capace di mantenersi stabilmente nelle zone alte della classifica. I giallazzurri contano 59 punti, frutto di 16 vittorie, 11 pareggi e appena 3 sconfitte, con 57 gol segnati e 30 subiti.

Il Bari, invece, si presenta allo Stirpe con un morale finalmente in risalita. I biancorossi hanno ottenuto un convincente 4-1 sulla Reggiana, una vittoria che ha dato ossigeno a una classifica complicata: i Galletti sono diciassettesimi con 31 punti, con un bilancio di 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, 29 gol fatti e ben 45 incassati. All’andata, lo scorso 22 novembre, fu il Frosinone a imporsi al San Nicola con un pirotecnico 3-2.

La direzione arbitrale

La sfida sarà affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Giovanni Baccini (Conegliano) e Federico Fontani (Siena). Quarto uomo Ermanno Feliciani di Teramo. Al VAR Daniele Paterna (Teramo), AVAR Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FROSINONE-BARI]

FROSINONE:. A disposizione:



BARI:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

COME ARRIVA IL FROSINONE – Alvini dovrebbe confermare il suo 4-3-3. In porta ci sarà Palmisani, protetto da una linea difensiva composta da Oyono, Monterisi, Calvani e Bracaglia. A centrocampo spazio alla regia di Calò, affiancato da Cichella e Gelli. In attacco, il tridente formato da Ghedjemis, Raimondo e Fiori.

COME ARRIVA IL BARI – Longo dovrebbe rispondere con il suo consueto 3-4-2-1, affidandosi tra i pali a Cerofolini. La difesa a tre sarà composta da Cistana, Odenthal e Mantovani. Sulle fasce agiranno Dickmann e Dorval, mentre in mezzo Maggiore e Artioli dovranno garantire ordine e copertura. Alle spalle dell’unica punta Moncini, ci sarà la coppia di trequartisti Esteves e Rao.

Probabili formazioni di Frosinone-Bari

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Cichella, Calò, F. Gelli; Ghedjemis, Raimondo, Fiori. Allenatore: Alvini.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Dickmann, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini. Allenatore: Longo

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: