Frosinone-Carrarese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Frosinone-Carrarese di Sabato 25 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

FROSINONE – Sabato 25 aprile, alle ore 15, allo Stadio “Benito Stirpe”, andrà in scena Frosinone-Carrarese, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Da un lato il Frosinone vuole blindare la promozione, dall’altro la Carrarese sogna di restare aggrappata al treno playoff.

Il Frosinone arriva alla sfida con il vento in poppa e una classifica che parla chiaro: terzo posto, 72 punti (tre i meno di Venezia e Monza, ma i brianzoli hanno già giocato), venti vittorie e un cammino che profuma di grande stagione. La vittoria sul Modena ha restituito fiducia e continuità, confermando la solidità di una squadra che segna tanto e concede poco.

Allo Stirpe, dove i giallazzurri hanno costruito gran parte del loro percorso, arriva una Carrarese che non ha intenzione di fare da comparsa. La squadra toscana è nona, pienamente dentro la corsa playoff, con un equilibrio che si legge nei numeri: dieci vittorie, tredici pareggi, dodici sconfitte. Fuori casa ha faticato più del previsto, ma il pareggio per 2-2 contro il Pescara nell’ultimo turno ha mostrato una squadra viva.

All’andata il Frosinone si impose con un 2-0 netto. Ma oggi il contesto è diverso: la Carrarese ha trovato una sua identità, mentre il Frosinone sa che ogni punto pesa come oro nella corsa alla promozione diretta.

La gara sarà diretta da Antonio Rapuano della sezione di Rimini, con Ceccon e Monaco come assistenti, Colelli come quarto ufficiale e la coppia Santoro–Pairetto al Var.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FROSINONE-CARRARESE]

FROSINONE: Palmisani L., Oyono A., Monterisi I., Calvani G., Bracaglia G., Calo G., Cichella M., Gelli F., Ghedjemis F., Raimondo A., Kvernadze G.. A disposizione: Barcella K., Fini S., Fiori A., Gelli J., Grosso F., Kone B. L., Lolic E., Masciangelo E., Oyono J., Pisseri M., Vergani E., Zilli M. Allenatore: Alvini M..



CARRARESE: Bleve M., Parlanti G., Oliana F., Illanes J., Zanon S., Belloni N., Hasa L., Schiavi N., Bouah D., Rubino T., Finotto M.. A disposizione: Abiuso F., Calabrese N., Di Stefano F., Fiorillo V., Garofani G., Guercio T., Lordkipanidze D., Melegoni F., Rouhi J., Sekulov N., Torregrossa E., Zuelli E. Allenatore: Calabro A..



Reti:

Palmisani L., Oyono A., Monterisi I., Calvani G., Bracaglia G., Calo G., Cichella M., Gelli F., Ghedjemis F., Raimondo A., Kvernadze G..Barcella K., Fini S., Fiori A., Gelli J., Grosso F., Kone B. L., Lolic E., Masciangelo E., Oyono J., Pisseri M., Vergani E., Zilli M.Alvini M..Bleve M., Parlanti G., Oliana F., Illanes J., Zanon S., Belloni N., Hasa L., Schiavi N., Bouah D., Rubino T., Finotto M..Abiuso F., Calabrese N., Di Stefano F., Fiorillo V., Garofani G., Guercio T., Lordkipanidze D., Melegoni F., Rouhi J., Sekulov N., Torregrossa E., Zuelli E.Calabro A..

Convocati Carrarese

Portieri: 1 Bleve; 99 Fiorillo, 12 Garofani, 81 Bencaster

Difensori: 37 Calabrese, 78 Guercio, 4 Illanes, 6 Oliana

Centrocampisti: 7 Belloni, 13 Bouah, 70 Hasa, 25 Lordkipanidze, 8 Melegoni, 77 Parlani, 73 Rouhi, 18 Schiavi, 72 Zanon, 17 Zuelli

Attaccanti: 9 Abiuso, 28 Distefano, 32 Finotto, 21 Rubino, 44 Sekulov, 92 Torregrossa.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL FROSINONE – Alvini dovrebbe confermare il suo Frosinone con Palmisani tra i pali, una linea difensiva composta da J. Oyono, Calvani, Monterisi e A. Oyono, la coppia di centrocampo formata da Cichella e Calò. Sulla trequarti Ghedjemis, Gelli e Kvernadze alle spalle di Raimondo.

COME ARRIVA LA CARRARESE – La Carrarese di Calabro dovrebbe presentarsi con Bleve in porta, Calabrese, Oliana e Illanes a comporre il terzetto difensivo- Una folta linea di centrocampo con Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa e Belloni, Rubino a cucire il gioco e Abiuso come riferimento avanzato.

Probabili formazioni di Frosinone-Carrarese

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; J. Oyono, Calvani, Monterisi, A. Oyono; Cichella, Calò; Ghedjemis, Gelli F., Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Avini.

CARRARESE (3-5-1-1): Bleve; Calabrese, Oliana, Illanes; Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Belloni; Rubino; Abiuso. Allenatore: Calabro.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: