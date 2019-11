Frosinone – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Frosinone – Chievo del 10 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

FROSINONE – Domenica 10 novembre alle ore 21 andrà in scena Frosinone – Chievo, posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno contro il Cittadella ed in classifica occupano la dodicesima posizione con 14 punti. Anche gli ospiti sono reduci da un pareggio esterno contro lo Spezia ed in classifica occupano il terzo posto con 18 punti. Dirigerà la gara il signor Sacchi della sezione di Macerata.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 10 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FROSINONE – Con il solo Szyminski indisponibile, Nesta dovrebbe far scendere in campo i suoi col 4-3-1-2 con Bardi in porta, pacchetto difensivo composto da Matarese e Capuano sugli esterni mentre i centrali saranno Ariaudo e Beghetto. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Rohden e Paganini mezze ali mentre davanti a loro agirà Ciano che supporterà il tandem d’attacco formato da Citro e Dionisi.

QUI CHIEVO – Per i veneti sono indisponibili Ceter e Vignato, Marcolini dovrebbe far scendere in campo i suoi in maniera speculare con il 4-3-1-2. Semper in porta, pacchetto difensivo composto da Vaisanen e Brivio sulle corsie mentre centralmente agiranno Leverbe e Rigione. A centrocampo Esposito in cabina di regia con Obi e Segre mezze ali mentre davanti a loro agirà Giaccherini che supporterà la coppia d’attacco formata da Rodriguez e Meggiorini.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Frosinone – Chievo, valida per il posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie B, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Frosinone – Chievo

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Matarese, Beghetto, Ariaudo, Capuano; Rohden, Maiello, Paganini; Ciano; Citro, Dionisi. Allenatore: Nesta

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Vaisanen, Leverbe, Rigione, Brivio; Obi, Esposito, Segre; Giaccherini; Rodriguez, Meggiorini. Allenatore: Marcolini

STADIO: Benito Stirpe