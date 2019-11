I due centrocampisti sono i migliori della gara con 7 in pagella. I peggiori sono la coppia d’attacco del Chievo Rodriguez e Rovaglia con zero intesa, per loro 5 di voto

Frosinone (3-5-2): Bardi 6.5; Brighenti 6.5, Ariaudo 6.5, Capuano 6.5; Paganini 7, Rohden 6, Maiello 7 (20’st Zampano 6), Gori 6.5 (40’st Haas s.v.), Beghetto 6; Ciano 6.5 (11’st Novakovich 6), Dionisi 6.5. A disposizione: Bastianello, Citro, Iacobucci, Krajnc, Matarese, Salvi, Szyminski, Tribuzzi, Vitale. Allenatore: Nesta

Chievo (4-3-1-2): Semper 6; Vaisanen 5.5, Cesar 5.5, Leverbe 5.5 (11’st Vignato 6), Dickmann 5.5; Segre 6, Obi 5.5, Cotali 5.5 ; Giaccherini 5.5 (30’st Garritano s.v.); Rovaglia 5 (5’st Ceter 5.5), Rodriguez 5. A disposizione: Bertagnoli, Brivio, Esposito, Frey, Nardi, Pavoni, Pina Nunes, Pucciarelli, Rigione. Allenatore: Marcolini

Reti: 20’pt Dionisi rig. (F), 9’st Paganini (F)

Assist: Ciano

Ammoniti: Cesar (C), Garritano (C), Vaisanen (C)

Espulsi: –

Recupero: 2′ minuti nel primo tempo, 5′ minuti nel secondo tempo.