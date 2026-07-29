Frosinone-Sambenedettese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Frosinone-Sambenedettese di Mercoledì 29 luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming l’amichevole

FROSINONE – Mercoledì 29 luglio, alle 16:30, nel suggestivo scenario del Centro d’Altura “E. Leoncini” del Terminillo, andrà in scena Frosinone-Sambenedettese.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini arriva all’appuntamento dopo una preparazione divisa in due fasi: il raduno a Ferentino, tra test atletici e prime valutazioni, e il ritiro in quota al Terminillo, dove la squadra sta affinando meccanismi e intensità in vista dell’esordio in Serie A contro la Juventus del 23 agosto. I primi test hanno dato segnali incoraggianti, con due vittorie di misura, prima contro la Primavera, poi contro l’Ascoli, che hanno permesso allo staff di valutare la crescita del gruppo e la risposta dei nuovi innesti.

La Sambenedettese di Roberto Boscaglia, invece, sta vivendo un’estate di ricostruzione. Il ritiro di Sarnano, nel cuore dei Sibillini, è stato scelto per lavorare lontano dalle pressioni e concentrarsi su una rosa profondamente rinnovata, nata per lasciarsi alle spalle le difficoltà della scorsa stagione. Il primo test contro l’Avellino ha offerto indicazioni utili, ma la sfida con il Frosinone rappresenta un banco di prova più impegnativo, ideale per capire quanto la squadra sia pronta ad affrontare un girone di Lega Pro che si preannuncia competitivo e insidioso.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FROSINONE-SAMBENEDETTESE]

Presentazione del match

COME ARRIVA IL FROSINONE – In vista dell’amichevole del Terminillo, il Frosinone di Massimiliano Alvini scende in campo con il suo 4-2-3-1: Palmisani tra i pali, Oyono, Cittadini, Calvani e Bracaglia in difesa, Calò e Cichella in mediana, con Fini, Gelli e Kvernadze alle spalle di Raimondo. Una formazione che conferma la linea tracciata nel precampionato, tra giovani in crescita e riferimenti tecnici già consolidati.

COME ARRIVA LA SAMBENEDETTESE – La Sambenedettese di Roberto Boscaglia risponde con il 3-4-2-1: Krapikas in porta, Zini, Camigliano e Pezzola a comporre il reparto arretrato, Nicoli, Candellori, Toure e Piccoli a centrocampo, mentre Konate e Marranzino agiranno a supporto di Faccioli, riferimento offensivo.

Probabili formazioni

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Calò, Cichella; Fini, F. Gelli, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.

SAMBENEDETTESE (3-4-2-1): Krapikas; Zini, Camigliano, Pezzola; Nicoli, Candellori, Toure, Piccoli; Konate, Marranzino; Faccioli. Allenatore: Boscaglia.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’accesso all’impianto è libero fino a esaurimento posti, mentre chi non potrà salire in quota avrà comunque la possibilità di seguire la gara in diretta su Teleuniverso, canale 12 nel Lazio e 89 in Abruzzo e Molise, oppure in streaming gratuito sul sito e sull’app dell’emittente.