Diretta Galatasaray – Club Brugge: risultato in tempo reale, tabellino

Diretta di Galatasaray – Club Brugge del 26 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, calcio d’inizio alle 18.55

ISTANBUL – Martedì 26 novembre si gioca Galatasaray – Club Brugge, gara valida per la quinta giornata del Gruppo A della fase a gironi della Champions League, Calcio di inizio fissato per le ore 18.55.

Il Galatasaray, dopo la sconfitta casalinga contro il Basaksehir, è settimo nel massimo campionato turco mentre in Coppa è ultimo in classifica con un solo punto ed è matematicamente già fuori dalla competizione. Il Club Brugge, dopo la vittoria casalinga contro l’Osteende, è in testa alla classifica del massimo campionato belga mentre in Champions è terzo a quota 2 e può ancora sperare di accedere agli ottavi di finale qualora dovesse battere il Galatasaray e contemporaneamente il Real Madrid non riuscisse a battere il PSG. La gara di andata è finita 0-0.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Galatasaray – Club Brugge

Il Galatasaray potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Muslera in porta e difesa composta dalla coppia centrale Luyindama, Marcão e da Mariano e Nagatomo sulle fasce. In mezzo al campo Nzonzi, Lemina e Belhanda. Tridente offensivo formato da Feghouli, Babel e Andone. Per il Club Brugge probabile modulo 4-4-2 con Mignolet tra i pali e difesa formata da Deli e Mitrovic al centro e da Sobol e Kossonou ai lati. In mezzo al campo Vanaken e Rits con Diatta e Schrijvers sulle corsie. Coppia d’attacco formata da Bonaventure e Tau.

Galatasaray (4-3-3): Muslera; Mariano, Luyindama, Marcão, Nagatomo; Nzonzi, Lemina, Belhanda; Feghouli, Babel, Andone.

Club Brugge (4-4-2): Mignolet; Sobol, Deli, Mitrović, Kossounou; Diatta, Vanaken, Rits, Schrijvers; Bonaventure, Tau.

Dove seguire Galatasaray – Club Brugge

Il match Galatasaray – Club Brugge sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Calcio 4.