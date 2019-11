I suggerimenti sono dedicati integralmente alla quinta giornata della fase a gironi della Champions League: in campo anche Napoli e Inter

Mercoledì 27 novembre prende il via la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Valencia – Chelsea over 2,5 (ore 18,55)

I padroni di casa, decimi nella Liga spagnola, hanno sette punti nel Girone H di Champions League. Stesse lunghezze per gli inglesi, reduci dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Manchester City e quarti in Premier League

Zenit – Lione over 2,5 (1,72)

I padroni di casa, primi nel massimo campionato russo, hanno quattro punti nel Girone H di Champions League. Tre lunghezze per i francesi, reduci dalla vittoria casalinga contro il Nizza e primi in Ligue 1.

Barcellona – Dortmund 1 (ore 21)

I catalani, reduci dal successo esterno contro il Leganes, sono primi nella Liga spagnola, insieme al Real Madrid, con 28 punti. I tedeschi, che provengono dal pareggio conquistato in rimonta col Paderborn, sono sesti in Bundesliga con 20 punti. In Coppa i padroni di casa sono in testa al gruppo con 8 punti, gli ospiti secondi con una lunghezza in meno.

Lilla – Ajax 2 (ore 21)

Il Lilla, decimo in Ligue 1, nel Gruppo H della Champions ha un solo punto. Sei lunghezze in più per l’Ajax. capolista del massimo campionato olandese.

Liverpool – Napoli 1 (ore 21)

I Reds sono primi in Premier League e a un passo dalla qualificazione agli ottavi. I partenopei stanno, invece, attraversando un momento: dopo il pareggio a San Siro contro il Milan sono sesti con 20 punti.

Slavia Praga – Inter 2 (ore 21)

La squadra ceca occupa l’ultima posizione nel girone con 2 punti ma non è ancora matematicamente esclusa dalla competizione. I nerazzurri, dopo la vittoria in trasferta sul campo del Torino, sono sempre secondi a -1 dalla Juventus; in Champions League sono terzi a quota e devono vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 27 novembre 2019

