Diretta Valencia – Chelsea: risultato in tempo reale e tabellino

Diretta di Valencia – Chelsea del 27 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 18.55

MOSCA – Mercoledì 27 novembre si gioca Valencia – Chelsea, incontro valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 18.55. I padroni di casa, decimi nella Liga spagnola, hanno sette punti nel Girone H di Champions League. Stesse lunghezze per gli inglesi, reduci dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Manchester City e quarti in Premier League

Le probabili formazioni di Valencia – Chelsea

Il Valencia potrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Cillessen in porta e difesa composta da Garai e Gabriel Paulista al centro e da Josè Java e Wass ai lati. In mezzo al campo Kondogbia e Parejo; sulle corsie Carlos Soler e Torres. Coppia d’attacco formata da Rodrigo Moreno e Maxi Gomez. Probabile modulo 4-2-3-1 per il Chelsea con Kepa tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Zouma-Christensen e da Alonso e Azpilicueta sulle fasce. In mezzo al campo Kantè e Jorginho. Sulla trequarti Pulisic, Mount eWuillian, di supporto all’unica punta Abrahan.

VALENCIA (4-4-2) Cillessen, Josè Gaya, Garai, Gabriel Paulista, Wass, Carlos Soler, Kondogbia, Parejo, Torres, Rodrigo Moreno, Maxi Gomez

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa, Alonso, Zouma, Christensen, Azpilicueta, Kantè, Jorginho, Pulisic, Mount, Wuillian, Abrahan

Dove seguire Valencia – Chelsea

Il match Valencia – Chelsea sarà trasmesso in diretta in esclusiva su SKY SPORT FOOTBALL