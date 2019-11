Barcellona-Borussia Dortmund: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Borussia Dortmund: incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21.

BARCELLONA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Barcellona e Borussia Dortmund nel match valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Barcellona con il tridente offensivo formato da Dembelè, Suarez e Messi mentre il Borussia Dortmund risponde col 4-2-3-1 con Guerreiro, Brandt e Hakimi alle spalle di Reus.

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Borussia Dortmund

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Firpo, Rakitic, Sergio Busquets, De Jong, Dembelè, Suarez, Messi. Allenatore: Valverde

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Schulz, Hummels, Akanji, Piszczeck, Witsel, Weigl, Guerreiro, Brandt, Hakimi, Reus. Allenatore: Favre