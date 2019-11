Champions League, Slavia Praga – Inter: nerazzuri dati favoriti

Champions League, Slavia Praga – Inter: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 27 novembre dalle ore 21. Per i bookmakers favoriti i nerazzurri

PRAGA – Mercoledì 27 novembre si gioca Slavia Praga – Inter, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020; calcio di inizio fissato per le ore 21. La squadra ceca occupa l’ultima posizione nel girone con 2 punti ma non è ancora matematicamente esclusa dalla competizione. I nerazzurri, dopo la vittoria in trasferta sul campo del Torino, sono sempre secondi a -1 dalla Juventus; in Champions League sono terzi a quota e devono vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi.

Slavia Praga – Inter: per i bookmakers

Il segno 1 è quotato da3,25 a 3,35. Il segno X è offerto da 3,30 a 3,35 a mentre il segno 2 è dato da 2,20 a 2,25.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1X è dato in media da 1,40 a 1,65, l’X/2 in media a 1,33 a 2,22 mentre l’1/2 vale da 1,31 a 1,33.

I bookmakers non si sbilanciano sul numero dei gol: l’Under 2,5 è dato da 1,85 a 21,87, l’Over 2,5 da 1,85 a 1,87. Ma pensano che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale mediamente 2.05, il goal da 1,67 a 1,68.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5,75 a 6,50) seguito dallo 0-1 (da 7,50 a 8,00) e dall’1-2 (da 8,50 a 9,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale mediamente 4,25.