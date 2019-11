Liverpool – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Liverpool – Napoli del 27 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quinta giornata del Gruppo E di Champions League, calcio d’inizio alle 21

LIVERPOOL – Mercoledì 27 novembre alle ore 21 andrà in scena Liverpool – Napoli, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo E di Champions League. Da una parte ci sono i Reds che stanno vivendo una stagione pazzesca come dimostra la prima posizione in Premier League con 12 successi 1 pareggio in 13 partite. La squadra di Klopp è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi. Dall’altra parte, invece, ci sono i partenopei che stanno vivendo un momento abbastanza negativo: nell’ultimo turno di campionato pareggio esterno col Milan e settimo posto in classifica con 20 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 27 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LIVERPOOL – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Alisson tra i pali, pacchetto difensivo composto da Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gomez e Van Dijk. A centrocampo Fabinho in cabina di regia con Wijnaldum e Henderson mezze ali mentre in attacco spazio al super tridente composto da Salah, Firmino e Manè.

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Meret in porta, reparto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz e Allan in cabina di regia con Insigne e Callejon sulle fasce laterali mentre davanti spazio al tandem offensivo composto da Mertens e Lozano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Liverpool – Napoli, valevole per la quinta giornata del Gruppo E di Champions League, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Liverpool – Napoli

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Insigne, Fabian Ruiz, Allan, Callejon, Mertens, Lozano. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Anfield Road