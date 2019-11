Champions League, Liverpool – Napoli: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Liverpool – Napoli: incontro della quinta giornata di Champions League 2019-2020 girone E, calcio d’inizio alle ore 21

LIVERPOOL – Tutto pronto all’Anfield Road per l’incontro tra Liverpool – Napoli, valevole per la quinta giornata di Champions League 2019/2020 girone E. I Reds scenderanno in campo con il 4-3-3 con il tridente Salah, Firmino e Manè, mentre i partenopei scenderanno in campo con il 4-4-2 con Mertens e Lozano in attacco. Nella partita di andata gli italiani hanno vinto al San Paolo per 2 a 0 contro il Liverpool.

Le formazioni ufficiali Liverpool – Napoli

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Manè. A disposizione: Adrian, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Origi, Alexander-Arnold. Allenatore: Klopp

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian Rui; Mertens, Lozano. A disposizione: Ospina, Luperto, Elmas, Gaetano, Callejon, Llorente, Younes. Allenatore: Ancelotti