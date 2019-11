Primavera 1, gli squalificati dopo la 9 giornata: tre giornate a Porru

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PORRU Fabio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere inoltre, al 19° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PARODI Stefano (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

FARINELLI Nicola (Bologna)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AURELIO Giuseppe (Sassuolo)

KALAJ Sergio (Lazio)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

DE ANGELIS DURANTE Roberto (Lazio)

DONATI Francesco (Empoli)

POMPETTI Marco (Sampdoria)

SENESE Alberto (Napoli)

SECONDA SANZIONE

DIAMBO Amadou (Pescara)

KOUTSOUPIAS Ilias (Bologna)

MARTELLA Alessandro (Pescara)

ZENNARO Mattia (Genoa)

PRIMA SANZIONE

BIANCO Alessandro (Fiorentina)

BIANDA William Ludovic (Roma)

BROGNI Giorgio (Atalanta)

CHIARELLA Marco (Pescara)

D ONOFRIO Nello (Napoli)

GHISLENI Niccolo (Atalanta)

GRIECO Giorgio (Bologna)

IBRAHIMI Brijan (Torino)

NAGY Filip (Sassuolo)

ODDEI Briansafo (Sassuolo)

SIMONTI Federico (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

PICCARDO Matteo (Genoa)

SDAIGUI Zakaria (Roma)

SEKULOV Nikola (Juventus) per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima, Seconda sanzione)

PRIMA SANZIONE

ARTIOLI Federico (Sassuolo)

MOLLA Marco (Bologna)

b) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE