Serie A 2019-2020, 14° giornata: tutto per il fantacalcio

BRESCIA – La quattordicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020, spalmata su tre giorni, dal 30 al novembre al 2 dicembre.

Si comincia sabato con tre incontri. Alle 15 è in programma Brescia – Atalanta, sfida tra due squadre che non stanno attraversando un buon momento: i bresciani provengono da due sconfitte consecutive, gli orobici da quattro. Alle 18 il Genoa, che viene dal pareggio a Ferrara, ospita il Torino, che deve riscattare lo 0-3 subito dall’Inter. In serata, alle 20.45 la Fiorentina, decima con 16 punti, riceve il Lecce, diciassetteimo a quota 11.

Domenica si giocano le altre sei gare. Il lunch match vede la capolista Juventus impegnata contro il Sassuolo. Alle 15 spazio a Inter-Spal, con i nerazzurri che scendono in campo conoscendo già il risultato della squadra di Sarri, Parma – Milan e Lazio-Udinese. Alle 18 al San Paolo il Napoli attende il Bologna. Posticipo serale sarà Hellas Verona – Roma, la quinta contro la nona in classifica. Lunedì il Monday Night sarà Cagliari – Sampdoria, con i rossoblù che cercheranno di confermari la sorpresa di queta prima parte di stagione.



Sabato 30 novembre

15.00

Brescia-Atalanta

18.00

Genoa-Torino

20.45

Fiorentina-Lecce

Domenica 1 dicembre

12.30

Juventus-Sassuolo

15.00

Inter-Spal

Parma-Milan

Lazio-Udinese

18.00

Napoli-Bologna

20.45

Hellas Verona-Roma

Lunedì 2 dicembre

20.45

Cagliari-Sampdoria