I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati agli anticipi della 14° giornata di Serie A e alla 14° giornata di Serie B

Sabato 30 novembre si giocano tre anticipi della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020 e la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Brescia-Atalanta 2 (ore 15)

Gara di apertura della quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il Brescia proviene dalla sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Roma e in classifica è ultimo con 7 punti; quindici lunghezze in più per l’Atalanta Juventus, che nel turno precedente ha perso in casa dalla Juventus.

Genoa – Torino (ore 18)

Anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il Genoa proviene dal pareggio ottenuto a Ferrara e in classifica è terzultimo con punti. Quattro lunghezze in più per il Torino, undicesimo e reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Inter.

Fiorentina – Lecce over 2,5 (ore 20.45)

Anticipo serale della quattrdicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. La Fiorentina proviene dalla sconfitta di Verona e in classifica è decima con 16 punti. Cinque lunghezze in meno per il Lecce, diciassettesimo e reduce dal pareggio di Cagliari.

Cremonese – Livorno 1 (ore 15)

Incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Pescara; gli ospiti dalla sconfitta casalinga contro il Trapani.

Crotone – Cittadella 1 (ore 15)

Match valido per la quattordicesima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Benevento; gli ospiti dal pareggio casalingo contro il Pisa. Entrambe le squadre hanno 21 punti.

Frosinone – Empoli under 2,5 (ore 18)

Match valido per la quattordicesima giornata del campionato cadetto. I ciociari provengono sconfitta esterna sul campo dello Spezia e in classifica sono tredicesimi con 17 punti. Una lunghezza in più per i toscani, reduci da un pareggio interno contro il Venezia.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 30 novembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 340 euro