Diretta Crotone – Cittadella: risultato in tempo reale, tabellino

Diretta di Crotone – Cittadella del 30 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CROTONE – Sabato 30 novembre si gioca Crotone – Cittadella, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B; calcio di inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Benevento; gli ospiti dal pareggio casalingo contro il Pisa. Entrambe le squadre hanno 21 punti.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Le probabili formazioni di Crotone – Cittadella

Il Crotone potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Cordaz in porta e difesa composta da Golemic, Bellodi e Marrone. In mezzo al campo Benali, Barberis e Crociata; Molina e Mazzotta sulle corsie. Coppia d’attacco formata da Simy e Messias. Modulo 4-3-2-1 per il Cittadella con Maniero tra i pali e difesa formata dalla coppia centrale Frare-Adorni e da Ghiringhelli e Benedetti ai lati. A centrocampo Vita, Rosafio e Branca. Sulla trequarti Luppi, di supporto alla coppia d’attacco composta da Celar e Panico.

Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Bellodi, Marrone, Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta, Simy, Messias.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti, Vita, Rosafio, Branca; Luppi, Celar, Panico.

Dove seguire Crotone – Cittadella

Il match Crotone – Cittadella sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.