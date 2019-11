Brescia-Atalanta 0-3, il tabellino: doppietta di Pasalic e gol di Ilicic

Il tabellino di Brescia-Atalanta 0-3 il risultato finale: torna a vincere la squadra di Gasperini grazie alla doppietta di Pasalic e al gol di Ilicic.

BRESCIA – Nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta fa suo il Derby battendo il Brescia 3-0. Al Rigamonti doppietta di Pasalic e sigillo finale di Ilicic che permettono ai nerazzurri di tornare al successo dopo quattro gare. Con questi tre punti la Dea aggancia momentaneamente Roma e Cagliari al quarto posto mentre le Rondinelle, sempre più in crisi, restano in ultima posizione con 7 punti e una partita da recuperare contro il Sassuolo.

Brescia-Atalanta 0-3: il tabellino del match

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti (85′ Morosini), Chancellor, Cistana, Martella; Romulo, Tonali, Ndoj (64′ Bisoli); Torregrossa (76′ Donnarumma), Balotelli. A disposizione: Alfonso, Andreacci, Magnani, Gastaldello, Mateju, Bisoli, Zmrhal, Spalek, Morosini, Matri, Aye, Donnarumma. Allenatore: Grosso

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, Pasalic, De Roon (51′ Freuler), Gosens (74′ Hateboer); Gomez, Ilicic; Muriel (58′ Malinovskyi). A disposizione: Rossi, Sportiello, Arana, Ibanez, Hateboer, Malinovskyi, Freuler, Barrow. Allenatore: Gasperini

RETI: 27′ Pasalic (A), 61′ Pasalic (A), 92′ Ilicic (A)

AMMONIZIONI: Castagne, Palomino, Malinovskyi (A), Torregrossa (B)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Mario Rigamonti