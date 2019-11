Genoa – Torino, le formazioni ufficiali del match

GENOVA – Tutto pronto a Marasi per l’inizio di Genoa – Torino, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il Genoa proviene dal pareggio ottenuto a Ferrara e in classifica è terzultimo con punti. Quattro lunghezze in più per il Torino, undicesimo e reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Inter.

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Pajac; Schone, Cassata; Agudelo, Pandev, Sturaro; Favilli. A disposizione: Jandrei, Marchetti, Barreca, Criscito, Goldaniga, Gumus, Jagiello, Radovanovic, Ankersen, Cleonise, Saponara, Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Lukic, Berenguer, Verdi. A disposizione: Rosati, Ujkani, Zaza, Bonifazi, Edera, Millico, Meite, Parigini, Djidji, Aina, Laxalt, Buongiorno. Allenatore: Mazzarri.