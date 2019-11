Diretta Frosinone – Empoli: risultato in tempo reale, tabellino

Diretta di Frosinone – Empoli del 30 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

FROSINONE – Sabato 30 novembre allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone si gioca Frosinone – Empoli, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio previsto per le ore 15. I ciociari vengono dalla sconfitta esterna sul campo dello Spezia e in classifica occupano la tredicesima posizione con 17 punti. Non se la passano bene neanche gli ospiti con una lunghezza in più, reduci da un pareggio interno contro il Venezia. Per entrambe le squadre serve una vittoria per risollevare il morale e la classifica visto che sulla carta ad inizio campionato erano due delle pretendenti alla promozione diretta in serie A.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

