Diretta Venezia – Benevento: risultato in tempo reale, tabellino

VENEZIA – Sabato 30 novembre ore 15 allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia si gioca Venezia – Benevento, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio previsto per le ore 15. I lagunari vengono dal pareggio in trasferta sul campo dell’Empoli e in classifica occupano la dodicesima posizione con 17 punti. I campani, invece, sono reduci da una grande vittoria casalinga contro il Crotone e sono al comando della classifica con 11 punti di vantaggio sul Venezia. I padroni di casa cercheranno di fermare la volata degli ospiti, mentre le Streghe vorranno volare ancora ed aumentare i punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

