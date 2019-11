In Italia c’è Cosenza – Spezia per la Serie B. Si gioca anche in Spagna, Germania, Francia. Nella notte si è giocato in Brasile, Colombia e altri campionati sudamericani

Venerdì 29 novembre all’insegna delle gare di anticipo per diversi campionati europei. In Italia c’è solo la B con la partita Cosenza – Spezia che seguiremo anche con la nostra webcronaca. Si gioca anche in Spagna, Germania, Francia e Inghilterra soprattutto. Per il calcio giovanile c’è Roma – Sassuolo come anticipo del Campionato Primavera 1. Prima di sfogliare il ricco quadro con i risultati in tempo reale del giorno sguardo alle partite che si sono già disputate partendo dalla Serie A brasiliana. Successi casalinghi per Fortaleza (2-1 sul Santos) e San Paolo (1-0 sul Vasco) mentre CSA passa 1-0 in casa del Cruzeiro. Si completa la classifica dopo la 25ma con Flamengo 84 seguito da Santos e Palmeiras 68.

Passiamo alla Bolivia con il 2-0 del San Jose sullo Sport Boys mentre in Ecuador 2-1 esterno dell’Emelec sul Macara. In Colombia 2-0 dell’America De Cali su Santa Fe mentre senza reti si chiude tra Deportivo Cali e Petrolera. In Messico 5-2 del Monterrey sul Santos Laguna mentre Tigres vincono in trasferta contro Club America 2-1. In Uruguay a suon di gol la sfida Nacional – Rampla Juniors con punteggio finale di 4-3. Infine per i Southeast Asian Game 3-1 della Birmania sul Timor Este e 6-0 del Vietnam femminile sull’Indonesia femminile mentre nell’A-League in Australia 1-0 del Melbourne City sul Perth Glory. In attesa che si completi il turno è proprio il Melbourne a condurre con 16 punti davanti a Sydney FC con 15.

FIFA > Amichevoli 2019 > Novembre



09:00 Timorest - Myanmar



13:00 Filippine - Malesia



15:30 EAU - Iraq



18:00 Yemen - Qatar



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Novembre



09:00 Filippine - Malesia



13:00 Vietnam - Tailandia



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo A



22:00 Belgio - Colombia



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo B



00:30 Ecuador - Paraguay 0-0



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo B



20:00



Étoile du Sahel - Al-Ahly

Al-Hilal Omdurman - FC Platinum



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo D



17:00 JS Kabylie - AS Vita Club



Brasile > Série A 2019



00:00 Fortaleza - Santos FC 2-1



00:30 São Paulo FC - Vasco da Gama 1-0



01:30 Cruzeiro - CSA 0-1



Colombia > Primera A 2019 Clausura Playoffs > Gruppo B



01:30



Deportivo Cali - Alianza Petrolera 0-0

América de Cali - Santa Fe 2-0



Croazia > 1. HNL 2019/2020



17:00 Slaven Belupo - NK Inter Zaprešić



19:00 Lokomotiva Zagreb - HNK Gorica



Croazia > 2. HNL 2019/2020



13:30 NK Dugopolje - HNK Šibenik



Danimarca > Superliga 2019/2020



19:00 Lyngby BK - FC Nordsjælland



Francia > Ligue 1 2019/2020



20:45 Olympique Marseille - Stade Brest



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:00



AJ Auxerre - US Orléans

AS Nancy - Paris FC

Clermont Foot - Chamois Niortais

EA Guingamp - SM Caen

FC Chambly - AC Ajaccio

FC Lorient - Grenoble Foot 38

Valenciennes FC - RC Lens

Le Mans FC - LB Châteauroux

Rodez AF - Le Havre AC



Francia > National 2019/2020



18:00 AS Lyon-Duchère - Red Star FC



20:00



US Boulogne - FC Bourg-Péronnas

FC Bastia-Borgo - Pau FC

Le Puy Foot 43 - USL Dunkerque

US Quevilly-Rouen - AS Béziers

SO Cholet - SC Toulon

US Avranches - FC Villefranche Beaujolais

US Concarneau - Stade Laval

US Créteil-Lusitanos - GFC Ajaccio



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020



20:00 Andrézieux - Bergerac Foot



Galles > Premier League 2019/2020



20:45 Aberystwyth Town - Cefn Druids



21:00 Caernarfon Town - Cardiff Metropolitan



Germania > Bundesliga 2019/2020



20:30 Schalke 04 - 1. FC Union Berlin



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



18:30



VfL Osnabrück - Amburgo

Karlsruher SC - Jahn Regensburg



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 Bayern München II - FC Carl Zeiss Jena



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



19:15 Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020



18:15 Borussia Dortmund - Preußen Münster



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 Europa FC - Glacis United FC



Grecia > Super League 2 2019/2020



16:30 Ergotelis - Panachaiki GE



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45 Swansea City - Fulham FC



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 2. Giornata



20:55 Maldon & Tiptree FC - Newport County



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Cosenza Calcio - Spezia



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



14:30 Roma - Sassuolo



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



SC Cambuur - AZ Alkmaar (J)

NAC Breda - MVV

FC Den Bosch - FC Dordrecht

TOP Oss - FC Eindhoven

Roda JC Kerkrade - SBV Excelsior

SC Telstar - Jong Ajax

FC Volendam - NEC Nijmegen

Helmond Sport - Jong PSV



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



00:00 Club Olimpia - Deportivo Capiatá 1-0



Polonia > I Liga 2019/2020



18:00 Zagłębie Sosnowiec - Termalica Bruk-Bet Nieciecza



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



18:00 Sporting Covilhã - CD Feirense



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



15:00 FC Famalicão - Vitória Setúbal



16:00



Leixões SC - CD Cova Piedade

Rio Ave FC - GD Estoril



Spagna > Primera División 2019/2020



21:00 Celta Vigo - Real Valladolid



Spagna > Segunda División 2019/2020



21:00 CD Numancia - Málaga CF



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor



Uruguay > Primera División 2019 Clausura



00:30 Nacional - Rampla Juniors 4-3