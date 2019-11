Cosenza – Spezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cosenza – Spezia del 29 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

COSENZA – Venerdì 29 novembre alle ore 21 andrà in scena Cosenza – Spezia, match valido per l’anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la squadra padrona di casa che viene dalla sconfitta in rimonta di Ascoli e in classifica occupa la terzultima posizione con 12 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i liguri che vengono dalla vittoria casalinga contro il Frosinone e in classifica occupano il sedicesimo posto con 15 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 29 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI COSENZA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Perina in porta, pacchetto difensivo composto da Corsi e Legittimo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Idda e Monaco. A centrocampo Kanoute in cabina di regia con Bruccini e Sciaudone mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Baez, Riviere e Carretta.

QUI SPEZIA – Italiano dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo speculare: Scuffet tra i pali, reparto difensivo composto da Ferrer e Ramos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Erlic e Capradossi. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Bartolomei e Maggiore mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Mastinu, Gudjohnsen e Bidaoui.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cosenza – Spezia, valevole per l’anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN e su RAI SPORT CANALE 57.

Le probabili formazioni di Cosenza – Spezia

COSENZA (4-3-3): Perina; Corsi, Monaco, Idda, Legittimo, Bruccini, Kanoute, Sciaudone, Baez, Riviere, Carretta. Allenatore: Braglia

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Ramos, Bartolomei, Ricci, Maggiore, Mastinu, Gudjohnsen, Bidaoui. Allenatore: Italiano

STADIO: San Vito – Gigi Marulla