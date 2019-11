Serie B, Cosenza – Spezia: le formazioni ufficiali dalle 20,15

Le formazioni ufficiali di Cosenza – Spezia: anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

COSENZA – Tutto pronto al San Vito – Gigi Marulla per l’incontro tra Cosenza – Spezia, anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Entrambe le squadre scenderanno in campo con moduli similari: da una parte il tridente composto da Baez, Riviere e Carretta per i padroni di casa, dall’altra parte F. Ricci, Gudjohnsen e Bidaoui per gli ospiti. La gara sarà arbitrata dal signor Maggioni della sezione di Lecco.

Le formazioni ufficiali di Cosenza – Spezia

COSENZA (4-3-3): Perina; Corsi, Monaco, Idda, Legittimo, Bruccini, Kanoute, Sciaudone, Baez, Riviere, Carretta. Allenatore: Braglia [in attesa di comunicazione]

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Ramos, Mastinu, Bartolomei, Maggiore, F. Ricci, Gudjohnsen, Bidaoui. Allenatore: Italiano [in attesa di comunicazione]

STADIO: San Vito – Gigi Marulla