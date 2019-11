Liga 2019-2020: la presentazione della quindicesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella quindicesima giornata della stagione 2019/2020. Inizierà con Celta Vigo – Valladolid e si concluderà con il big match Atletico Madrid – Barcellona.

MADRID – Occhi tutti puntati sul posticipo domenicale tra Atletico Madrid e Barcellona. La squadra di Simeone con una vittoria aggancerebbe il Barcellona a 28 punti (deve ancora recuperare El Clàsico) e il Real Madrid che andrà a giocare in casa dell’Alavés (tredicesimo a 18 punti) per cercare di allungare sui catalani approfittando della loro difficile trasferta (anche perchè l’Atletico è volenteroso di riscatto dopo la sconfitta in Champions League contro la Juventus). Il Siviglia che è terzo a 27 punti ospiterà il Leganes fanalino di coda del campionato mentre le quinte classificate a pari punti, Real Sociedad e Atletico Bilbao si batteranno rispettivamente con Eibar e Granada.

Il programma completo della quindicesima giornata di Liga

Venerdì 29 novembre

Celta Vigo – Valladolid 21:00

Sabato 30 novembre

Alavés – Real Madrid 13:00

Real Sociedad – Eibar 16:00

Mallorca – Betis 18:30

Valencia – Villareal 21:00

Domenica 1 dicembre