Premier League 2019-2020: la presentazione della quattordicesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato inglese nella quattordicesima giornata della stagione 2019/2020, si inizia con l’anticipo di sabato alle 13:30 tra Newcastle e Manchester City.

LONDRA – Sabato 30 novembre avrà inizio la quattordicesima giornata del massimo campionato inglese, la Premier League, che si aprirà con il match tra Newcastle e Manchester City alle ore 13:30. La squadra di Guardiola è costretta a vincere per non prendere ulteriori punti di distacco dal Liverpool (che è a +9 punti) e per provare a superare il Leicester che è secondo a +1 che ospiterà un Everton voglioso di riscatto e alla ricerca di risultati utili. Nelle zone rosse del campionato scontro tra Southampton e Watford, rispetivamente penultima e ultima della classifica, ferme a 9 e 8 punti. Il Norwich (terzultimo a 10 punti) ospiterà l’Arsenal e provarà ad assediare i Gunners, approfittando dello scontro diretto delle sue dirette rivali e del fatto che nell’Arsenal è stato esonerato Unai Emery ed al suo posto è subentrato Ljungberg.

Il programma completo della quattordicesima giornata di Premier League

Sabato 30 novembre

Newcastle – Manchester City sab 13:30

Liverpool – Brighton sab 16:00

Burnley – Crystal Palace sab 16:00

Chelsea – West Ham sab 16:00

Tottenham – Bournemouth sab 16:00

Southampton – Watford sab 18:30

Domenica 1 dicembre