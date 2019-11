Campionato Primavera 1, 10° giornata: orario partite, diretta tv

Sampdoria – Juventus apre la 10° giornata del campionato Primavera 1 il 29 novembre 2019 alle 13. Informazioni su orari e campi dove si gioca

GENOA – Venerdì 29 novembre Roma e Sassuolo dalle 14.30 in campo per l’anticipo della decima giornata del campionato Primavera 1. Clou del programma sarà sabato 30 novembre a partire dalle 11 con Fiorentina – Atalanta a seguire spazio a Sampdoria e Juventus, gara che si giocherà al Campo Sportivo San Rocco di Recco e non Garrone di Bogliasco come originariamente previsto. Tre i match delle 14.30. Questo comporterà che solo uno sarà trasmesso in diretta da Sportitalia 60 DDT e in HD su Si Smart www.sportitalia.com; infatti la sfida del Bologna si potrà vedere dalle 16.30 e quello del Pescara dalle 18.30.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2019/2020 – PROGRAMMA GARE 10° GIORNATA

VENERDÍ 29 NOVEMBRE 2019

ROMA – SASSUOLO

14.30

STADIO TRE FONTANE DI ROMA

SABATO 30 NOVEMBRE 2019

FIORENTINA – ATALANTA

11.00

STADIO BOZZI DI FIRENZE

SAMPDORIA – JUVENTUS

13.00

GARRONE DI BOGLIASCO

BOLOGNA – GENOA

14.30

BIAVATI 1 DI BOLOGNA

PESCARA – EMPOLI

14.30

C.S. DELFINO PESCARA DI CITTA’ S. ANGELO

TORINO – LAZIO

14.30

STADIO FILADELFIA DI TORINO

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019

CHIEVOVERONA – INTER

10.00

COMUNALE DI CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

NAPOLI – CAGLIARI

11.00 (e non alle 14.30)

IANNIELLO DI FRATTAMAGGIORE