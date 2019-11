Quali saranno gli undici consigliati per la 14° giornata di fantacalcio? Volano le quotazioni di Kulusevski, Gomez e Dybala, in crescita costante De Ligt

BRESCIA – Sabato 30 novembre alle 15 si apre con Brescia – Atalanta una nuova giornata del campionato di Serie A. Andiamo a dare i consigli di fantacalcio sui giocatori da schierare nella 14° giornata. Partiamo dal portiere con la scelta orientata su Handanovic. I nerazzurri reduci dall’exploit di coppa hanno mostrato grande solidità in difesa grazie a Godin e company e nei momenti decisivi il portierone è sempre pronto. Contro una SPAL con qualche problema di troppo potrebbe essere una giornata favorevole ma guai ai cali di tensione.

Passiamo alla difesa a tre con Darmian primo nome. Il giocatore già da alcune settimane è stato annoverato tra i punti di forza del Parma e l’ex rossonero potrebbe fare un’altra prova maiuscola. Chi appare tra i giocatori in maggior crescita per la difesa é De Ligt che smaltito lo scotto di partecipare a un campionato diverso e difficile come quello italiano nelle prime giornate, sta mostrando sempre più il suo valore. Con il Sassuolo un altro banco di prova per esaltarne le sue qualità. Turno ghiotto tra le mura amiche per Acerbi, non nuovo anche a inserimenti su palla inattiva. L’Udinese potrebbe essere un avversario che potrebbe concedere molto a una Lazio lanciatissima in campionato.

Per il centrocampo primo nome quello del principale assistman con ben 8 all’attivo in questa stagione 2019-2020. Parliamo di Luis Alberto che è pronto a innescare i suoi compagni nel turno casalingo contro i bianconeri. La vera rivelazione del campionato è Kulusevski esterno di grandi qualità e prospettiva. Contro il Milan in casa torna anche Gervinho e ne vedremo delle belle. Tornato sui livelli migliori Nainggolan è un nome assolutamente da tenere nella propria formazione. Nel posticipo con la Sampdoria un nuovo banco di prova per capire dove potranno arrivare i sardi. Completa il quadro di questo reparto Gomez che reduce dalla notte magica in Champions League sarà tra i protagonisti dell’anticipo di domani con il Brescia.

In avanti il primo nome è Luis Muriel. Apparso in leggero calo nelle ultime gare ha voglia di riscatto contro un avversario che ultimamente ha concesso molto in difesa. Sta attraversando un momento straordinario in campionato e in Champions League dove ha realizzato un gol da cineteca. Dybala potrà continuare a regalare gioie al popolo bianconero anche nel turno casalingo contro il Sassuolo. Destinato a essere il nome più indiziato per vincere la classifica dei cannonieri Ciro Immobile portebbe aumentare il suo già straordinario bottino di 15 gol nel turno casalingo. Con i meccanismi offensivi oliati quasi alla perfezione non dovrebbe mancare anche questa volta un suo apporto a suon di bonus.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 14° GIORNATA