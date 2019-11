Elenco delle partite previste per oggi giovedì 28 novembre 2019: in primo piano l’Europa League con Roma e Lazio in campo.

ISTANBUL – Dopo la due giorni di Champions League il piatto forte della giornata odierna è l’Europa League con Roma e Lazio in campo. Alle ore 18.55 i giallo-rossi saranno di scena a Istanbul contro il Basaksehir: i padroni di casa guidano il Gruppo J con 7 punti mentre la squadra di Fonseca, reduce dal successo col Brescia in campionato, è seconda con 5 punti insieme al Borussia. Alle ore 21 Lazio-Cluj: da una parte ci sono i bianco-celesti che sono ad un passo dall’eliminazione nonostante l’ottimo rendimento in campionato mentre dall’altra ci sono i rumeni, a cui basterà pareggiare per staccare il pass per i sedicesimi. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA

ISTANBUL BASAKSEHIR-ROMA

LAZIO-CLUJ

ARSENAL-FRANCOFORTE



FIFA > Amichevoli 2019 > Novembre



09:00



Vietnam - Laos

Brunei - Tailandia

13:00 Indonesia - Singapore



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Novembre

11:00 Macedonia del Nord - Serbia

12:00 Montenegro - Slovacchia



FIFA > U16 Amichevoli 2019 > Novembre

11:30 Danimarca - Turchia

13:00 Ungheria - Italia

14:30 Belgio - Portogallo



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo A



21:00



F91 Dudelange - APOEL Nikosia

Sevilla FC - Qarabağ FK



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo B



21:00



Malmö FF - Dinamo Kiev

FC Lugano - FC Copenaghen



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo C



16:50



FK Krasnodar - FC Basilea

Trabzonspor - Getafe CF



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo D



21:00



Rosenborg BK - LASK

Sporting CP - PSV Eindhoven



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo E



21:00



Celtic FC - Stade Rennes

Lazio - CFR Cluj



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo F



21:00



Arsenal FC - Eintracht Francoforte

Vitória Guimarães - Standard Liège



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo G



18:55



BSC Young Boys - FC Porto

Feyenoord - Rangers FC



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo H



18:55



CSKA Mosca - PFC Ludogorets Razgrad

Ferencvárosi TC - Espanyol Barcelona



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo I



18:55



AS Saint-Étienne - KAA Gent

FC Oleksandriya - Wolfsburg



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo J



18:55



İstanbul Başakşehir F.K. - Roma

Wolfsberger AC - Bor. Mönchengladbach



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo K



18:55



Beşiktaş - Slovan Bratislava

Sporting Braga - Wolverhampton Wanderers



UEFA > Europa League 2019/2020 > Gruppo L

16:50 FK Astana - Manchester United

18:55 AZ Alkmaar - Partizan



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo A

00:30 Bolivia - Brasile



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo B

22:00 Argentina - Uruguay



AFC > U19 Championship Qual. 2019 > Gruppo A

13:00 Palestina - Iraq

16:00 Oman - Pakistan



Brasile > Série A 2019

01:00 EC Bahia - Atlético Mineiro



01:30



Corinthians SP - Avaí FC

Flamengo RJ - Ceará SC

Athletico Paranaense - Grêmio Porto Alegre



Colombia > Primera A 2019 Clausura Playoffs > Gruppo A

01:30 Deportes Tolima - Atlético Junior



Danimarca > 1. Division 2019/2020

18:30 Viborg FF - Vejle BK



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020

18:15 Europa FC - Glacis United FC

20:30 College 1975 FC - Lions Gibraltar



Indonesia > Liga 1 2019

09:30 Persebaya Surabaya - Semen Padang



12:30



PS Barito Putera - PSS Sleman

Persija Jakarta - Persipura Jayapura

14:45 Bali United - Persib Bandung



Paraguay > Primera División 2019 Clausura

00:00 River Plate - Cerro Porteño

22:00 General Díaz - Guaraní



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020

13:30 CS Marítimo - Sporting Braga



Uruguay > Primera División 2019 Clausura

21:00 Fénix - Defensor Sporting



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Semifinali

20:30 Caracas FC - Deportivo Lara