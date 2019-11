Si gioca la quinta giornata della fase a gironi della Europa League 2019-2020, che vede impegnate anche Roma e Lazio contro, rispettivamente, Basaksehir e Cluj

I turchi provengono da tre vittorie consecutive in campionato; la squadra di Fonseca è reduce dal successo casalingo contro il Brescia e in classifica occupa il quarto posto, insieme al Cagliari, con 25 punti. Nel gruppo J i turchi sono al comando con 7 punti mentre i giallo-rossi sono secondi, insieme al Borussia, con 5 punti. La Lazio è reduce in campionato da un successo casalingo. Per quanto riguarda la situazione nel Gruppo E la orte dei biancocelesti è appesa un filo mentre il Cluj occupa la seconda posizione con 9 punti: ai rumeni basterà un pareggio.

Si giocano anche Astana-Manchester United, Wolfsberger-Borussia Monchengladbach, Feyenoord-Rangers, Arsenal-Eintracht, Celtic-Rennes e Sporting-PSV.

Apre il programma la UEFA Youth League, torneo giovanile che vede in campo le rappresentative under 19.

Calcio in tv oggi 28 novembre 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

16.00

Liverpool-Napoli (UEFA Youth League) – CANALE 20

16.50

Astana-Manchester United (UEFA Europa League) – SKY SPORT FOOTBALL

18.55

Istanbul Basaksehir-Roma (UEFA Europa League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Wolfsberger-Borussia M. (UEFA Europa League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Feyenoord-Rangers (UEFA Europa League) – SKY SPORT (canale 254 satellite)

21.00

Lazio-Cluj (UEFA Europa League) – TV8, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Arsenal-Eintracht (UEFA Europa League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Celtic-Rennes (UEFA Europa League) – SKY SPORT (canale 254 satellite)

Sporting-PSV (UEFA Europa League) – SKY SPORT (canale 255 satellite)

