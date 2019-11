I suggerimenti sono dedicati integralmente alla quinta giornata della fase a gironi della Europa League: in campo anche Lazio e Roma

Giovedì 28 novembre si gioca la quinta giornata della fase a gironi della Europa League, I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Astana – Manchester United over 2,5 (ore 16.50)

I padroni di casa, in testa al campionato kazako, uin Coppa non hanno ancora conquistato un punto. Primo posto e dieci punti per gli inglesi, che in Premier League sono soltanto noni.

Basaksehir – Roma 2 (ore 18.55)

I turchi provengono da tre vittorie consecutive in campionato; la squadra di Fonseca è reduce dal successo casalingo contro il Brescia e in classifica occupa il quarto posto, insieme al Cagliari, con 25 punti. Nel gruppo J i turchi sono al comando con 7 punti mentre i giallo-rossi sono secondi, insieme al Borussia, con 5 punti.

Arsenal – Francoforte 1 (ore 21)

I padroni di casa, ottavi in Premier League, sono in testa al girone con 10 punti.Quattro lunghezze in meno per il Francoforte, che in Bundesliga è decimo.

Lazio – Cluj 1 (ore 21)

I padroni di casa sono reduci in campionato viene da un successo casalingo. Per quanto riguarda la situazione nel Gruppo E la Lazio è appesa un filo mentre il Cluj occupa la seconda posizione con 9 punti, ai rumeni basterà un pareggio.

Siviglia – Qarabag 1 (ore 21)

Il Siviglia, che è terzo nella Liga Spagnola con 27 punti, a -1 dalla coppia di testa formata da Real Madrid e Barcellona, in Coppa è in testa al giorna con 12 punti. Otto lunghezze in meno per il Qarabag, primo nel campionato dell’Azerbajan

Sporting – PSV over 2,5 (ore 21)

Lo Sporting, quarto nel massimo campionato portoghese, in Coppa è in testa al girone con nove punti. Due lunghezze in meno per il PSV, terzo nel massimo campionato olandese.

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 246 euro