Premier League 2019-2020: i risultati della tredicesima giornata

I risultati della tredicesima giornata del massimo campionato inglese 2019-2020. Continua a volare il Liverpool ed arriva la prima vittoria per Mourinho con il Tottenham

Va in archivio la tredicesima giornata di Premier League 2019/2020. Il Liverpool continua la volata in classifica vincendo in trasferta contro il Crystal Palace. Al secondo posto in solitaria ad otto lunghezze in meno c’è il Leicester vittorioso in trasferta contro Brighton. Vince anche il Manchester City il big match casalingo contro il Chelsea. Cambio di panchina per il Tottenham che ritrova la vittoria targata Mourinho nell’anticipo della tredicesima giornata in trasferta sul campo del West Ham.

Lo Special One dopo la sofferta vittoria ha dichiarato: “Ho selezionato le idee e i concetti da trasmettere al gruppo, ma siamo comunque riusciti a portarci a casa l’incontro, pur con la pressione che la Premier League comporta. Chiaro che non potevamo dominare per novanta minuti, ma abbiamo comunque potuto vedere la giusta attitudine, i calciatori che si sacrificavano in nome della squadra. Sissoko e Rose, per esempio, avevano problemi fisici ma sono voluti rimanere in campo comunque, per dare sempre di più, per vincere. Ho visto un grande spirito, ma anche un grande calcio. Il West Ham è una buona squadra, hanno giocatori forti e dei tifosi eccezionali ad accompagnarli”.

In piena crisi l’Arsenal e il Manchester United che non vanno oltre il pareggio contro il Southampton e Sheffield United ed entrambi gli allenatori Emery e Solskjaer sono a rischio esonero. Il posticipo della tredicesima giornata ha visto l’Aston Villa vittorioso in casa contro il Newcastle.

RISULTATI 13° GIORNATA PREMIER LEAGUE

West Ham – Tottenham 2-3

Arsenal – Southampton 2-2

Brighton – Leicester 0-2

Watford – Burnley 0-3

Crystal Palace – Liverpool 1-2

Bournemouth – Wolverhampton 1-2

Everton – Norwich 0-2

Manchester City – Chelsea 2-1

Sheffield United – Manchester United 3-3

Aston Villa – Newcastle 2-0

LA CLASSIFICA: Liverpool 37, Leicester 29, Manchester City 28, Chelsea 26, Wolverhampton 19, Sheffield United Burley e Arsenal 18, Manchester United e Tottenham 17, Bournemouth 16, Brighton Crystal Palace e Newcastle 15, Aston Villa e Everton 14, West Ham 13, Norwich 10, Southampton 9, Watford 8.