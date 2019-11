Altre due italiane protagoniste il 27 novembre 2019 della giornata in Champions League. Diversi i match da seguire CONCACAF e calcio sud americano

Mercoledì 27 novembre all’insegna della Champions League dopo l’abbuffata di ieri con gli ottimi risultati di Juventus e Atalanta saranno Napoli e Inter a rappresentare l’Italia. Assieme al match del Barcellona con il Borussia Dortmund saranno 3 i match con il supporto anche della webcronaca. Prima di consultare il quadro dei risultati odierno che contiene anche diversi match tra CONCACAF, Sud America e altri campionati minori nel mondo vediamo i match che si sono già disputati. Si è concluso sullo 0-0 il match di CONCACAF Nations League tra Motagua e Saprissa mentre nel Torneo Aguila in Colombia 1-1 tra Chico e Pereira. Si è giocato anche un incontro di Southeast Asian Game tra Birmania e Filippine terminato con il successo della Birmania 2-1. Ricordiamo che in questo torneo partecipano le nazionali asiatiche under 23.

FIFA > Amichevoli 2019 > Novembre



09:00 Myanmar - Filippine 2-1



13:00 Cambogia - Timorest



15:30 Oman - Bahrain



18:00 Arabia Saudita - Kuwait



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Novembre



16:30 Portogallo - São Tomé e Príncipe



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo E



21:00



Liverpool FC - Napoli

KRC Genk - RB Salzburg



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo F



21:00



FC Barcelona - Borussia Dortmund

Slavia Praha - Inter



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo G



18:55 Zenit St. Petersburg - Olympique Lyon



21:00 RB Leipzig - SL Benfica



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo H



18:55 Valencia CF - Chelsea FC



21:00 Lille OSC - AFC Ajax



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo E



14:00 KRC Genk - RB Salzburg 0-0 *



16:00 Liverpool FC - Napoli



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo F



13:00 Slavia Praha - Inter 2-1 *



14:00 FC Barcelona - Borussia Dortmund 0-0 *



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo G



12:00 Zenit St. Petersburg - Olympique Lyon 3-1



15:00 RB Leipzig - SL Benfica



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo H



14:00



Valencia CF - Chelsea FC 0-0 *

Lille OSC - AFC Ajax 0-0 *



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > 2. Giornata



16:00



APOEL Nikosia - Real Zaragoza

PAOK Saloniki - Dinamo Kiev



17:00



NK Domžale - FC Porto

Slovan Bratislava - Rangers FC



18:00 Sogndal IL - FC Sheriff



20:00 Derby County - ÍA Akranes



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo A



22:00 Colombia - Peru



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo B



00:30 Ecuador - Uruguay 3-2



CONCACAF > CONCACAF League 2019 > Finale



04:00 Motagua - Deportivo Saprissa 0-0



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



01:10 Atlanta - Temperley 1-1



Cina > Super League 2019



12:35



Beijing Renhe FC - Shanghai SIPG 1-1 *

Chongqing Lifan - Wuhan Zall FC 0-1 *

Guangzhou R&F - Beijing Guoan 1-4 *

Hebei China Fortune FC - Guangzhou Evergrande 0-3 *

Shandong Luneng - Tianjin Teda 2-0 *

Shanghai Shenhua - Jiāngsū Sūníng 1-3 *

Shenzhen FC - Henan Jianye 3-3 *

Tianjin Tianhai - Dalian Yifang FC 5-0 *



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura



22:00



Chalatenango - Sonsonate FC

Once Municipal - Jocoro FC

FAS - Santa Tecla FC

El Vencedor - Municipal Limeño

Isidro Metapán - Alianza

Independiente San Vincente - Águila



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



14:30 FC Nantes - Vannes OC



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020



17:30 1. FFC Frankfurt II - FSV Gütersloh 2009



19:00 Werder Bremen - VfL Wolfsburg II



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 Boca Gibraltar - Lincoln Red Imps



Indonesia > Liga 1 2019



09:30



Kalteng Putra FC - TIRA-Persikabo 1-0

Bhayangkara FC - Arema Cronus FC 1-0



12:30



Pusamania Borneo - Persela Lamongan 0-1 *

PSIS Semarang - PSM Makassar 1-0 *

Badak Lampung FC - Madura United FC 3-0 *



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45



Blackburn Rovers - Brentford FC

Hull City - Preston North End

Middlesbrough FC - Barnsley FC

Queens Park Rangers - Nottingham Forest

Sheffield Wednesday - Birmingham City



21:00 West Bromwich Albion - Bristol City



Italia > Coppa Italia Serie C 2019/2020 > Ottavi di finale



14:30 Juventus II - Pro Vercelli



15:00



Catanzaro - Casertana

Potenza - Catania



17:30 Cesena - Piacenza



20:00



Vicenza - Triestina

FeralpiSalò - Aurora Pro Patria

Avellino - Ternana



20:30 Robur Siena - Teramo



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



22:00



Sol de América - San Lorenzo

Libertad - Sportivo Luqueño



Peru > Copa Perú 2019 > Finale



19:30 Chavelines Juniors - Carlos Stein



21:30 Llacuabamba - Sport Estrella



Polonia > I Liga 2019/2020



17:30 Odra Opole - Miedź Legnica



18:00 Chrobry Głogów - Olimpia Grudziądz



Scozia > FA Cup 2019/2020 > 3. Giornata



20:45 Arbroath FC - Auchinleck Talbot



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



18:30



Bloemfontein Celtic - Cape Town City FC

Chippa United - Black Leopards

Baroka FC - Golden Arrows

Maritzburg United - SuperSport United

Stellenbosch FC - Kaizer Chiefs



Uruguay > Primera División 2019 Clausura



21:00



Cerro - Liverpool

Cerro Largo - Boston River

Danubio - Racing

Plaza Colonia - Montevideo Wanderers

Progreso - Peñarol

River Plate - Juventud



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Semifinali



21:00 Deportivo Táchira - Deportivo La Guaira