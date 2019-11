Barcellona – Borussia Dortmund: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Barcellona – Borussia Dortmund del 27 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League, calcio d’inizio alle 21

BARCELLONA – Mercoledì 27 novembre alle ore 21 si giocherà Barcellona – Borussia Dortmund, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League. Da una parte ci sono i catalani che sono reduci dal successo esterno contro il Leganes e in classifica sono al primo posto, insieme al Real Madrid, con 28 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra tedesca che viene dal pareggio conquistato in rimonta col Paderborn e in classifica occupa la sesta posizione con 20 punti. Per quanto concerne la situazione all’interno del raggruppamento Messi e compagni sono in testa con 8 punti ma i giallo-neri sono al secondo posto con 7.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 27 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BARCELLONA – Valverde dovrebbe tornare al 4-3-3 con Ter Stegen in porta, pacchetto difensivo composto da Sergi Roberto e Firpo sulle fasce laterali mentre nel mezzo Umtiti e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con De Jong e uno tra Vidal e Arthur mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Griezmann, Suarez e Messi.

QUI BORUSSIA DORTMUND – Favre dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Burki tra i pali, reparto difensivo composto da Hakimi e Guerreiro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Hummels e Akanji. A centrocampo Witsel e Delaney in cabina di regia mentre in attacco Sancho, Reus e Brandt alle spalle dell’unica punta Alcacer.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Barcellona – Borussia Dortmund, valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Barcellona – Borussia Dortmund

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Firpo, Vidal, Sergio Busquets, De Jong, Griezmann, Suarez, Messi. Allenatore: Valverde

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Hummels, Akanji, Guerreiro, Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Brandt, Alcacer. Allenatore: Favre

STADIO: Camp Nou