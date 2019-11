Barcellona-Borussia Dortmund 3-1, il tabellino: catalani agli ottavi

Il tabellino di Barcellona-Borussia Dortmund 3-1 il risultato finale: reti di Suarez, Messi e Griezmann per i catalani che volano agli ottavi.

BARCELLONA – Nel match valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League il Barcellona batte 3-1 il Borussia Dortmund staccando il pass per gli ottavi di finale. I catalani costruiscono il successo nel primo tempo grazie ai gol di Suarez e Messi, nella seconda frazione Griezmann completa l’opera prima del gol della bandiera di Sancho. Con questa vittoria, dunque, gli uomini di Valverde passano il turno da primi del girone mentre i tedeschi, per accedere agli ottavi, dovranno vincere contro lo Slavia Praga e sperare che l’Inter non faccia altrettanto col Barcellona.

Barcellona-Borussia Dortmund 3-1: il tabellino del match

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Firpo, Rakitic (78′ Vidal), Sergio Busquets, De Jong, Dembelè (26′ Griezmann), Suarez (92′ Wague), Messi. A disposizione: Neto, Wague, Todibo, Vidal, Arthur, Griezmann, Fati. Allenatore: Valverde

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Schulz (46′ Sancho), Hummels, Akanji, Piszczeck (76′ Zagadou), Witsel, Weigl (85′ Gotze), Guerreiro, Brandt, Hakimi, Reus. A disposizione: Hitz, Zagadou, Sancho, Dahoud, Götze, Hazard, Schmelzer Allenatore: Favre

RETI: 29′ Suarez (B), 33′ Messi (B), 67′ Griezmann (B), 77′ Sancho (BD)

AMMONIZIONI: Messi, Sergio Busquets (B), Guerreiro (BD)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Camp Nou