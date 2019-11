Lazio – Cluj: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Cluj del 28 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata del Gruppo E di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

ROMA – Giovedì 28 novembre alle ore 21 andrà in scena Lazio – Cluj, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo E di Europa League. Da una parte ci sono i padroni di casa che, in campionato, sono reduci dalla vittoria esterna col Sassuolo e in classifica occupano il terzo posto solitario con 27 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra rumena che in campionato viene da un largo successo casalingo. Per quanto riguarda la situazione nel Gruppo E la Lazio è appesa un filo mentre il Cluj occupa la seconda posizione con 9 punti, ai rumeni basterà un pareggio.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 28 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Felipe, Vavro e Bastos. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Jony. In attacco Caicedo favorito su Correa per affiancare Immobile.

QUI CLUJ – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Arlauskis tra i pali, pacchetto difensivo composto da Peteleu e Camora sulle corsie esterne mentre nel mezzo Burca e Boli. A centrocampo Bordeianu in cabina di regia con Djokovic e Culio mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Deac, Traorè e Omrani.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Cluj, valevole per la quinta giornata del Gruppo E di Europa League, verrà trasmesso in diretta su Sku Sport Uno e in chiaro su TV8.

Le probabili formazioni di Lazio – Cluj

Lazio (3-5-2): Strakosha; Felipe, Vavro, Acerbi; Marusic, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Camora; Djokovic, Bordeianu, Culio; Deac, Traoré, Omrani. Allenatore: Petrescu

STADIO: Olimpico