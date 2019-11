Europa League, Lazio – Cluj: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Lazio – Cluj: incontro della quinta giornata di Europa League 2019-2020 girone E, calcio d’inizio alle ore 21

ROMA – Tutto pronto all’Olimpico per l’incontro tra Lazio – Cluj, incontro valevole per la quinta giornata di Europa League 2019/2020 girone E. I biancocelesti scenderanno in campo con il 3-5-2 con il tandem d’attacco composto da Correa e Adekanye, mentre i romeni scenderanno in campo con il 4-3-3 con il tridente d’attacco Peteleu, Omrani e Paun. Nella partita di andata gli italiani sono stati sconfitti per 2 a 1 dai romeni.

Le formazioni ufficiali Lazio – Cluj

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Adekanye. A disposizione: Guerrieri, Alia, Patric, Luiz Felipe, Falbo, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

Cluj (4-3-3): Arlauskis; Mike, Boli, Burca, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Peteleu, Omrani, Paun. A disposizione: Fernandez, Pascanu, Susic, Deac, Hoban, Golofca, Traoré. Allenatore: Petrescu

STADIO: Olimpico