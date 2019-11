Diretta della 5.a giornata di Europa League: risultati in tempo reale

Diretta della quinta giornata di Europa League del 28 novembre 2019: risultati in tempo reale delle sfide in programma

ISTANBUL – Domani, 28 novembre, andrà in scena la quinta giornata della fase a gironi di Europa League con tante sfide interessanti e decisive. Si parte alle ore 16.50 con tre incontri in programma: impegni esterni per Manchester United e Getafe che giocheranno, rispettivamente, contro Astana e Trazbonspor mentre l’altro match del pomeriggio metterà di fronte Krasnodar e Basilea.

Alle ore 18.55 la prima tranche di questa quinta giornata a cominciare dalla Roma che giocherà in casa del Basaksehir: i giallorossi hanno bisogno di un successo per avvicinare la qualificazione, in caso contrario il cammino della squadra di Fonseca si complicherebbe. Nell’altro match del Gruppo J in campo Wolfsberger e Borussia con i tedeschi che sono appaiati in seconda posizione con la Roma. Spiccano match interessanti come Feyenoord-Rangers, Young Boys-Porto, AZ-Partizan e Braga-Wolves, tutte decisive visto che sono pochissime le squadre ad aver già staccato il pass per i sedicesimi. A chiudere il programma delle 18.55 Besiktas-Slovan Bratislava, CKSA-Ludogorets, Olseksandriya-Wolfsburg, Ferencvaros-Espanyol e Saint Etienne-Gent.

Alle ore 21 la seconda tranche a cominciare dalla Lazio che giocherà tra le mura amiche contro il Cluj: i padroni di casa sono ad un passo dall’eliminazione mentre i rumeni basta un punto per qualificarsi. Nello stesso girone Celtic-Rennes con gli scozzesi già certi dei sedicesimi di finale. Altri incontri interessanti anche in serata a partire da Arsenal-Francoforte e Sporting-PSV, separate da soli due punti in classifica. Spiccano anche Lugano-Copenaghen e Siviglia-Qarabag anche se gli spagnoli sono già qualificati. Impegni esterni per Dinamo Kiev e Standard Liegi che giocheranno, rispettivamente, contro Malmo e Guimaraes mentre il Rosenborg ospiterà il LASK Linz. A chiudere Dudelange-APOEL Nicosia.

La diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Il programma delle sfide della 5.a giornata di Europa League

Giovedì 28 novembre ore 16:50

FC Astana-Manchester Utd

Krasnodar-Basilea

Trabzonspor-Getafe

Giovedì 28 novembre ore 18:55

Alkmaar-Partizan

Basaksehir-Roma

Besiktas-Slovan Bratislava

Braga-Wolves

CSKA Mosca-Ludogorets

Ferencvaros-Espanyol

Feyenoord-Rangers

Oleksandriya-Wolfsburg

St. Etienne-Gent

Wolfsberger AC-Monchengladbach

Young Boys-FC Porto

Giovedì 28 novembre ore 21:00

Arsenal-Francoforte

Celtic-Rennes

Dudelange-APOEL

Guimaraes-St. Liege

Lazio-CFR Cluj

Lugano-FC Copenhagen

Malmo FF-Dyn. Kyiv

Rosenborg-LASK Linz

Siviglia-Qarabag

Sporting-PSV