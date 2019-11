Diretta Arsenal – Francoforte: risultato in tempo reale e tabellino

Diretta di Arsenal – Francoforte del 28 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata di Europa League, calcio d’inizio alle 21.00

LONDRA – Giovedì 28 novembre alle ore 21 andrà in scena Arsenal – Francoforte, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Europa League. Da una parte c’è la squadra londinese che viene dal pareggio casalingo contro il Southampton e in classifica occupa la sesta posizione con 18 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i tedeschi che vengono dalla sconfitta interna contro il Wolfsburg e in classifica occupano la decima posizione con 17 punti. Per quanto riguarda la situazione all’interno del Gruppo F i padroni di casa sono in testa con 10 punti mentre i tedeschi occupano il terzo posto con 6 punti e sono obbligati a fare punti per non concedere il primo match-point ai belgi dello Standard Liegi.

Le probabili formazioni di Arsenal – Francoforte

ARSENAL (3-4-1-2): Leno; Mustafi, David Luiz, Sokratis, Bellerin, Torreira, Guendouzi, Maitland-Niles, Ozil, Lacazette, Aubameyang. Allenatore: Emery

FRANCOFORTE (3-4-1-2): Wiedwald; Hinteregger, Hasebe, N’Dicka, Durm, Sow, Rode, Kostic, Gacinovic, Dost, Pacienca. Allenatore: Hutter

STADIO: Emirates Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Arsenal – Francoforte, valevole per la quinta giornata del Gruppo F della Europa League 2019/2020, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football con collegamento alle ore 20.45.